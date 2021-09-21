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Собянин присвоил имя Юрия Лужкова парку «Садовники»

Ведомости

Расположенный на проспекте Андропова в Москве парк «Садовники» будет переименован в парк бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра Сергея Собянина. Такое решение приняли после обращения Фонда Юрия Лужкова — он займется благоустройством парка.

Ранее пресс-служба департамента культуры города сообщала, что парку «Садовники» могут присвоить имя Лужкова после коллективных обращений деятелей культуры и депутатов Госдумы. 21 сентября исполнилось 85 лет со дня рождения бывшего мэра Москвы.

Лужков умер 10 декабря 2019 г. Лужкову было 83 года. Он руководил Москвой с июня 1992 г. по сентябрь 2010 г. и был уволен тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым с формулировкой «в связи с утратой доверия». Кремль официально не раскрывал причины отставки градоначальника.

В феврале 2020 г. президент Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Лужкова. В рамках указа на доме, где жил политик, установлена памятная табличка, а Университету правительства Москвы присвоено его имя. В Кремле указ объяснили «восстановлением доверия» Лужкову, писал РБК.

Ранее по теме: Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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