Собянин присвоил имя Юрия Лужкова парку «Садовники»
Расположенный на проспекте Андропова в Москве парк «Садовники» будет переименован в парк бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра Сергея Собянина. Такое решение приняли после обращения Фонда Юрия Лужкова — он займется благоустройством парка.
Ранее пресс-служба департамента культуры города сообщала, что парку «Садовники» могут присвоить имя Лужкова после коллективных обращений деятелей культуры и депутатов Госдумы. 21 сентября исполнилось 85 лет со дня рождения бывшего мэра Москвы.
Лужков умер 10 декабря 2019 г. Лужкову было 83 года. Он руководил Москвой с июня 1992 г. по сентябрь 2010 г. и был уволен тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым с формулировкой «в связи с утратой доверия». Кремль официально не раскрывал причины отставки градоначальника.