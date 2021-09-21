Собянин присвоил имя Юрия Лужкова парку «Садовники»

Лужков умер 10 декабря 2019 г. Лужкову было 83 года. Он руководил Москвой с июня 1992 г. по сентябрь 2010 г. и был уволен тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым с формулировкой «в связи с утратой доверия». Кремль официально не раскрывал причины отставки градоначальника.