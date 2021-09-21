Соцвыплаты в России будут начисляться автоматически с 2022 года

Ранее «Известия» со ссылкой на Минтруд сообщили, что власти планируют запустить на портале госуслуг специальный сервис, с помощью которого люди смогут автоматически получать некоторые социальные выплаты. Для этого нужно будет указать в сервисе актуальные банковские реквизиты. По поручению президента России Владимира Путина с 2022 г. автоматически будут начисляться федеральные выплаты, с 2024 г. – региональные.