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Соцвыплаты в России будут начисляться автоматически с 2022 года

Ведомости

Пенсии, пособия и другие социальные выплаты с 2022 г. будут начисляться гражданам России автоматически, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«По-прежнему люди будут получать пенсии, другие компенсации и пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка. Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически в электронном виде», — рассказал Мишустин.

Председатель правительства отметил, что автоматическое начисление пособий гораздо удобнее и проще. Людям не нужно будет передавать какие-либо сведения работодателю, как сейчас.

Ранее «Известия» со ссылкой на Минтруд сообщили, что власти планируют запустить на портале госуслуг специальный сервис, с помощью которого люди смогут автоматически получать некоторые социальные выплаты. Для этого нужно будет указать в сервисе актуальные банковские реквизиты. По поручению президента России Владимира Путина с 2022 г. автоматически будут начисляться федеральные выплаты, с 2024 г. – региональные.

Ранее по теме: Россияне смогут автоматически получать соцвыплаты через портал госуслуг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных