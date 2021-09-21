Соцвыплаты в России будут начисляться автоматически с 2022 года
Пенсии, пособия и другие социальные выплаты с 2022 г. будут начисляться гражданам России автоматически, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«По-прежнему люди будут получать пенсии, другие компенсации и пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка. Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически в электронном виде», — рассказал Мишустин.
Председатель правительства отметил, что автоматическое начисление пособий гораздо удобнее и проще. Людям не нужно будет передавать какие-либо сведения работодателю, как сейчас.
Ранее «Известия» со ссылкой на Минтруд сообщили, что власти планируют запустить на портале госуслуг специальный сервис, с помощью которого люди смогут автоматически получать некоторые социальные выплаты. Для этого нужно будет указать в сервисе актуальные банковские реквизиты. По поручению президента России Владимира Путина с 2022 г. автоматически будут начисляться федеральные выплаты, с 2024 г. – региональные.