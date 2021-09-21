Дзюба отказался от приглашения Карпина в сборную России
Футболист Артем Дзюба отказался от приглашения главного тренера Валерия Карпина в сборную России для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022, сообщил «Матч ТВ».
«Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной», — заявил Дзюба.
По его словам, он начал возвращаться в прежнюю форму. Дзюба выразил надежду, что к ноябрьским матчам будет в «оптимальной готовности». Футболист подчеркнул, что он не прекращает свое участие в составе сборной и надеется еще не раз выйти в составе российской команды «и забить не один гол».
В августе Дзюба не был приглашен в состав сборной России и в сентябре не участвовал в матчах отборочного этапа ЧМ-2022, в которых Россия сыграла с Хорватией, Кипром и Мальтой. 20 сентября спортсмена включили в расширенный состав сборной на октябрьские матчи: 8 октября Россия сыграет со сборной Словакии в Казани, 11 октября – с командой Словении в Мариборе.