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Дзюба отказался от приглашения Карпина в сборную России

Ведомости

Футболист Артем Дзюба отказался от приглашения главного тренера Валерия Карпина в сборную России для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022, сообщил «Матч ТВ».

«Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной», — заявил Дзюба.

По его словам, он начал возвращаться в прежнюю форму. Дзюба выразил надежду, что к ноябрьским матчам будет в «оптимальной готовности». Футболист подчеркнул, что он не прекращает свое участие в составе сборной и надеется еще не раз выйти в составе российской команды «и забить не один гол».

В августе Дзюба не был приглашен в состав сборной России и в сентябре не участвовал в матчах отборочного этапа ЧМ-2022, в которых Россия сыграла с Хорватией, Кипром и Мальтой. 20 сентября спортсмена включили в расширенный состав сборной на октябрьские матчи: 8 октября Россия сыграет со сборной Словакии в Казани, 11 октября – с командой Словении в Мариборе.

Ранее по теме: Дзюба и Глушаков вошли в расширенный состав российской сборной по футболу
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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