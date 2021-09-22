МВД планирует определять внешность преступников по биоматериалу

Кроме того, исполнителю заказа МВД необходимо провести ряд теоретических исследований. Предстоит проанализировать отечественный и зарубежный опыт использования баз данных геномной информации для расследования преступлений. Кроме того, нужно будет исследовать и обобщить научные материалы о связи фенотипических признаков человека с генетикой их наследуемости.