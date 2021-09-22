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МВД планирует определять внешность преступников по биоматериалу

Ведомости

Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь», входящее в МВД России, разыграло тендер на проведение научно-исследовательской работы (НИР), нацеленной на выявление фенотипических признаков преступников через анализ их биоматериалов. Описание документа опубликовано на сайте госзакупок.

«Выполнение научно-исследовательской работы "Формирование требований к проведению работ по разработке методов определения индивидуальных фенотипических признаков человека на основе анализа биологического материала, изъятого с мест совершения преступлений"», — говорится в описании объекта закупки.

Исследование получило шифр «Анатомия». Ведомство установило максимальную стоимость контракта на уровне 9,8 млн руб. В итоге им займется центр генетики и репродуктивной медицины «Генетико» почти за 8,9 млн руб. Срок исполнения — 25 декабря 2021 г.

«Генетико» предстоит разработать системы классификации и сформировать перечень индивидуальных фенотипических признаков человека, включая:

- общефизические элементы, составляющие физический тип человека (пол, возраст, антропологический тип и телосложение);

- анатомические (морфологические) элементы и признаки наружного строения тела человека, его частей и покровов;

- функциональные элементы и признаки (осанка, походка, речь и др.);

- возможные заболевания (хронические, наследственные).

Кроме того, исполнителю заказа МВД необходимо провести ряд теоретических исследований. Предстоит проанализировать отечественный и зарубежный опыт использования баз данных геномной информации для расследования преступлений. Кроме того, нужно будет исследовать и обобщить научные материалы о связи фенотипических признаков человека с генетикой их наследуемости.

В ноябре прошлого года стало известно, что МВД разработало проект, предполагающий использование искусственного интеллекта для составления фотороботов преступников и выявления взаимосвязей между серийными преступлениями. Потратить на это планировали 55 млн руб.

Ранее по теме: МВД может потратить 55 млн рублей на нейросети для поиска преступников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных