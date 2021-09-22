МВД планирует определять внешность преступников по биоматериалу
Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь», входящее в МВД России, разыграло тендер на проведение научно-исследовательской работы (НИР), нацеленной на выявление фенотипических признаков преступников через анализ их биоматериалов. Описание документа опубликовано на сайте госзакупок.
«Выполнение научно-исследовательской работы "Формирование требований к проведению работ по разработке методов определения индивидуальных фенотипических признаков человека на основе анализа биологического материала, изъятого с мест совершения преступлений"», — говорится в описании объекта закупки.
Исследование получило шифр «Анатомия». Ведомство установило максимальную стоимость контракта на уровне 9,8 млн руб. В итоге им займется центр генетики и репродуктивной медицины «Генетико» почти за 8,9 млн руб. Срок исполнения — 25 декабря 2021 г.
«Генетико» предстоит разработать системы классификации и сформировать перечень индивидуальных фенотипических признаков человека, включая:
- общефизические элементы, составляющие физический тип человека (пол, возраст, антропологический тип и телосложение);
- анатомические (морфологические) элементы и признаки наружного строения тела человека, его частей и покровов;
- функциональные элементы и признаки (осанка, походка, речь и др.);
- возможные заболевания (хронические, наследственные).
Кроме того, исполнителю заказа МВД необходимо провести ряд теоретических исследований. Предстоит проанализировать отечественный и зарубежный опыт использования баз данных геномной информации для расследования преступлений. Кроме того, нужно будет исследовать и обобщить научные материалы о связи фенотипических признаков человека с генетикой их наследуемости.
В ноябре прошлого года стало известно, что МВД разработало проект, предполагающий использование искусственного интеллекта для составления фотороботов преступников и выявления взаимосвязей между серийными преступлениями. Потратить на это планировали 55 млн руб.