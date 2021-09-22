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Общество

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за призывы к насилию

Ведомости

Государственный совет республики Татарстан внес в Госдуму законопроект с поправками в Уголовный кодекс, следует из системы обеспечения законодательной деятельности парламента. УК предлагается дополнить статьей 207.3, которая вводит уголовную ответственность и наказание за распространение в интернете информации, которая побуждает к совершению насилия или причинению себе вреда. 

«Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан и (или) нанесение вреда собственному здоровью путем публичного распространения информации, оказывающей деструктивное воздействие либо создающей угрозу деструктивного воздействия на граждан с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», — говорится в законопроекте. Максимальным наказанием по данной статье предлагается сделать до шести лет лишения свободы. 

В законопроекте отмечается, что в настоящее время законодательством не предусмотрена ответственность за размещение в интернете материалов, пропагандирующих вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения при отсутствии призыва к совершению терактов.

В документах также содержится отрицательный отзыв правительства на данный законопроект: там посчитали, что указанные в законопроекте действия могут подпадать под уже существующие статьи уголовного кодекса. 

Утром 20 сентября произошла стрельба в Пермском государственном университете. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 43 человек. Официально имя нападавшего не раскрывается, однако, по данным СМИ, им был 18-летний студент Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы шесть человек погибли. Стрелка ранил сотрудник ДПС, который первым прибыл на место стрельбы. 

Ранее по теме: В Перми опознали всех погибших при стрельбе в университете

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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