В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за призывы к насилию
Государственный совет республики Татарстан внес в Госдуму законопроект с поправками в Уголовный кодекс, следует из системы обеспечения законодательной деятельности парламента. УК предлагается дополнить статьей 207.3, которая вводит уголовную ответственность и наказание за распространение в интернете информации, которая побуждает к совершению насилия или причинению себе вреда.
«Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан и (или) нанесение вреда собственному здоровью путем публичного распространения информации, оказывающей деструктивное воздействие либо создающей угрозу деструктивного воздействия на граждан с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», — говорится в законопроекте. Максимальным наказанием по данной статье предлагается сделать до шести лет лишения свободы.
В законопроекте отмечается, что в настоящее время законодательством не предусмотрена ответственность за размещение в интернете материалов, пропагандирующих вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения при отсутствии призыва к совершению терактов.
В документах также содержится отрицательный отзыв правительства на данный законопроект: там посчитали, что указанные в законопроекте действия могут подпадать под уже существующие статьи уголовного кодекса.
Утром 20 сентября произошла стрельба в Пермском государственном университете. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 43 человек. Официально имя нападавшего не раскрывается, однако, по данным СМИ, им был 18-летний студент Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы шесть человек погибли. Стрелка ранил сотрудник ДПС, который первым прибыл на место стрельбы.