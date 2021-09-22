В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за призывы к насилию

Утром 20 сентября произошла стрельба в Пермском государственном университете. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 43 человек. Официально имя нападавшего не раскрывается, однако, по данным СМИ, им был 18-летний студент Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы шесть человек погибли. Стрелка ранил сотрудник ДПС, который первым прибыл на место стрельбы.