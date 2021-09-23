ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости

Технология измерения средней скорости применяется в России с 2013 г. Сначала время проезда машины фиксирует первая камера, через несколько сотен метров или несколько километров – вторая. Программа вычисляет среднюю скорость на участке и выносит штраф ее нарушителям. В зависимости от того, насколько превышена скорость, штраф составлял от 500 до 5000 руб. Технологию активно использовали в Татарстане, Смоленской и Московской областях. По заявлениям полиции, это помогло снизить аварийность на скоростных дорогах.