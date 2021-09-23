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ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости

Ведомости

ГИБДД перестала выписывать штрафы за превышение средней скорости, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ Генпрокуратуры президенту Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину, в котором ведомство ссылается на информацию ГИБДД.

В ГУОБДД МВД России изданию официально подтвердили, что в России перестали штрафовать за нарушение средней скорости. Как давно штрафы были отменены и почему, в МВД не пояснили. По данным издания, в Москве такие штрафы не выписывают с августа, в Подмосковье – с мая-июня.

Технология измерения средней скорости применяется в России с 2013 г. Сначала время проезда машины фиксирует первая камера, через несколько сотен метров или несколько километров – вторая. Программа вычисляет среднюю скорость на участке и выносит штраф ее нарушителям. В зависимости от того, насколько превышена скорость, штраф составлял от 500 до 5000 руб. Технологию активно использовали в Татарстане, Смоленской и Московской областях. По заявлениям полиции, это помогло снизить аварийность на скоростных дорогах.

Несколько лет велись споры о законности таких штрафов, потому что в ПДД нет понятия «средняя скорость». Несколько депутатов пытались запретить подобные штрафы, но законопроект не приняли. В нескольких регионах многим водителям удавалось отменить штрафы за превышение средней скорости в суде.

По данным издания, в апреле этого года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минтрансу и Минюсту проработать и внести в правительство предложения по закреплению в законодательстве ответственности за превышение средней скорости. Содержание предложений не известно. Также непонятно, будут ли внесены поправки в действующий КоАП или в новый, над которым Минюст работает с 2020 г.

Ранее по теме: МВД опровергло данные об усилении ответственности за шторки и сетки в машинах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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