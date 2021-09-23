Рособрнадзор назвал необоснованной идею полного отказа от ЕГЭ

«Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению», — сообщили в Рособрнадзоре. В пресс-службе напомнили, что ЕГЭ подтвердил свою востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вуз.