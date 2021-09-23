Рособрнадзор назвал необоснованной идею полного отказа от ЕГЭ
Полный отказ от выпускных школьных экзаменов в форме Единого госэкзамена (ЕГЭ) необоснован, потому что может привести к ухудшению качества образования, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
«Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению», — сообщили в Рособрнадзоре. В пресс-службе напомнили, что ЕГЭ подтвердил свою востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вуз.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение в Думу законопроект, в котором предлагается сделать ЕГЭ добровольным. Депутаты предложили дать возможность школьникам сдавать выпускные экзамены в другой форме.
В 2020 г. период проведения ЕГЭ несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса. В итоге основной период экзаменов провели в два этапа: в июле и в августе. Экзамены сдавали только те выпускники школ, которые планировали поступать в вуз. В этом году основной период ЕГЭ прошел с 31 мая по 2 июля, дополнительный был назначен на 12-17 июля.