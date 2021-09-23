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Рособрнадзор назвал необоснованной идею полного отказа от ЕГЭ

Ведомости

Полный отказ от выпускных школьных экзаменов в форме Единого госэкзамена (ЕГЭ) необоснован, потому что может привести к ухудшению качества образования, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению», — сообщили в Рособрнадзоре. В пресс-службе напомнили, что ЕГЭ подтвердил свою востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вуз.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение в Думу законопроект, в котором предлагается сделать ЕГЭ добровольным. Депутаты предложили дать возможность школьникам сдавать выпускные экзамены в другой форме.

В 2020 г. период проведения ЕГЭ несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса. В итоге основной период экзаменов провели в два этапа: в июле и в августе. Экзамены сдавали только те выпускники школ, которые планировали поступать в вуз. В этом году основной период ЕГЭ прошел с 31 мая по 2 июля, дополнительный был назначен на 12-17 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных