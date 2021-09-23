Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Мошенники стали звонить россиянам с номеров их близких

Ведомости

Мошенники начали использовать личные номера россиян. Они используют их, пока владельцы не заподозрят подозрительную активность, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на компанию по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone. По данным экспертов, злоумышленники притворяются родными, звонят с их номеров, прося перевести деньги в долг или пытаясь узнать «чувствительную информацию».

«Личные номера россиян находятся в использовании у злоумышленников в среднем 1-2 дня. В случае с организациями срок может составить до одной недели. За этот период с них могут провести множество мошеннических звонков, при этом владельцы номеров не заподозрят стороннее использование», — сообщили в компании. Телефонные атаки могут производиться в России и из-за рубежа. Для этого мошенники используют специальные приложения, доступные в интернете.

Схему с использованием знакомых потенциальной жертве номеров телефона могут использовать и пранкеры, чтобы потом выложить запись разговора с политиком или звездой шоу-бизнеса в интернет, объяснил эксперт. Чтобы не попасть на такую уловку, в компании рекомендовали перезвонить на входящий номер, чтобы прервать ложный звонок.

Ранее ЦБ заявил, что для борьбы с мошенничеством нужно усилить контроль за пополнением карт наличными через банкоматы. Злоумышленники используют схемы, с помощью которых провоцируют потенциальных жертв внести наличные через банкоматы на счет злоумышленников. Представитель ЦБ пояснил, что антифрод-процедуры работают сейчас на стороне банка получателя. После усиления контроля такие меры будут применяться ко всем входящим платежам, в том числе через терминалы.

Ранее по теме: ЦБ заявил о необходимости усилить контроль за пополнением карт через банкоматы

 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных