Мошенники стали звонить россиянам с номеров их близких

«Личные номера россиян находятся в использовании у злоумышленников в среднем 1-2 дня. В случае с организациями срок может составить до одной недели. За этот период с них могут провести множество мошеннических звонков, при этом владельцы номеров не заподозрят стороннее использование», — сообщили в компании. Телефонные атаки могут производиться в России и из-за рубежа. Для этого мошенники используют специальные приложения, доступные в интернете.