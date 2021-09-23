Мошенники стали звонить россиянам с номеров их близких
Мошенники начали использовать личные номера россиян. Они используют их, пока владельцы не заподозрят подозрительную активность, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на компанию по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone. По данным экспертов, злоумышленники притворяются родными, звонят с их номеров, прося перевести деньги в долг или пытаясь узнать «чувствительную информацию».
«Личные номера россиян находятся в использовании у злоумышленников в среднем 1-2 дня. В случае с организациями срок может составить до одной недели. За этот период с них могут провести множество мошеннических звонков, при этом владельцы номеров не заподозрят стороннее использование», — сообщили в компании. Телефонные атаки могут производиться в России и из-за рубежа. Для этого мошенники используют специальные приложения, доступные в интернете.
Схему с использованием знакомых потенциальной жертве номеров телефона могут использовать и пранкеры, чтобы потом выложить запись разговора с политиком или звездой шоу-бизнеса в интернет, объяснил эксперт. Чтобы не попасть на такую уловку, в компании рекомендовали перезвонить на входящий номер, чтобы прервать ложный звонок.
Ранее ЦБ заявил, что для борьбы с мошенничеством нужно усилить контроль за пополнением карт наличными через банкоматы. Злоумышленники используют схемы, с помощью которых провоцируют потенциальных жертв внести наличные через банкоматы на счет злоумышленников. Представитель ЦБ пояснил, что антифрод-процедуры работают сейчас на стороне банка получателя. После усиления контроля такие меры будут применяться ко всем входящим платежам, в том числе через терминалы.