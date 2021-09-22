ЦБ заявил о необходимости усилить контроль за пополнением карт через банкоматы

Представитель Газпромбанка рассказал, что требования по выявлению денежных переводов без согласия клиента существуют только для исходящих операций. Банк может ввести ограничения по входящим платежам только, если деньги не успели поступить на счет получателя и получено сообщение от банка плательщика, что электронное средство платежа было использовано без согласия клиента. По словам представителя Тинькофф Банка, их организация постоянно анализирует пополнение карт через свои банкоматы на мошенничество по многим факторам. Также у банка есть лимиты для каждого типа внесения наличных и на внесение наличных по номеру телефона – такой механизм часто используют мошенники.