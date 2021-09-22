ЦБ заявил о необходимости усилить контроль за пополнением карт через банкоматы
Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денег. Таким образом, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы, — рассказали в ЦБ.
В интервью изданию председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что банки возвращают мало украденных денег, потому что мошенники быстро выводят их. Банки же не могут ничего сделать, если деньги уже выведены. По данным Банка России, во втором квартале этого года злоумышленники украли с банковских счетов россиян более 3 млрд руб. и совершили более 236,9 тыс. денежных переводов без согласия клиента. Банки вернули 7,4% украденных денег.
Директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов заявил, что банк согласен, что нужно проявлять дополнительное внимание к входящим платежам. Однако такой механизм регулятор должен обсудить с представителями рынка. Сейчас можно либо использовать механизм задержки зачислений, что неприемлемо при клиентоориентированном подходе банков, либо использовать сведения ЦБ о мошенниках, но они быстро устаревают, потому что злоумышленники постоянно меняют карты.
Представитель Газпромбанка рассказал, что требования по выявлению денежных переводов без согласия клиента существуют только для исходящих операций. Банк может ввести ограничения по входящим платежам только, если деньги не успели поступить на счет получателя и получено сообщение от банка плательщика, что электронное средство платежа было использовано без согласия клиента. По словам представителя Тинькофф Банка, их организация постоянно анализирует пополнение карт через свои банкоматы на мошенничество по многим факторам. Также у банка есть лимиты для каждого типа внесения наличных и на внесение наличных по номеру телефона – такой механизм часто используют мошенники.