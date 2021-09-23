В России третий день подряд от COVID-19 умерли более 800 человек
В России за сутки зарегистрировали 21 438 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Умерли 820 человек — это повторение рекорда по числу умерших. Вчера оперштаб сообщал о 817 умерших. Позавчера умерли 812 заболевших.
Общая суточная заболеваемость впервые с конца прошлого месяца преодолела отметку в 21 000 случаев, в последний раз это произошло 21 августа. Всего в стране с начала пандемии выявлено 7 354 995 заболевших, а скончались 201 445 человек.
В Москве за сутки зафиксировали 3445 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с начала августа. Скончались за сутки 54 пациента. В столице выздоровел 1331 пациент, общее число вылечившихся от инфекции увеличилось до 1 478 681, а всего с начала пандемии заболели 1 611 611 человек. Умер за почти два года эпидемии 28 551 человек.
В пятерку регионов по заболеваемости также вошли Санкт-Петербург (+1698), Московская (+ 936), Самарская (+542) и Свердловская области (+513).
В начале сентября власти Москвы заявили о высокой вероятности четвертой волны коронавируса, отметив, что система здравоохранения детально отработала алгоритм действий в предыдущие волны и оперативно перепрофилирует соответствующие медучреждения.