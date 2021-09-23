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В России третий день подряд от COVID-19 умерли более 800 человек

Ведомости

В России за сутки зарегистрировали 21 438 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Умерли 820 человек — это повторение рекорда по числу умерших. Вчера оперштаб сообщал о 817 умерших. Позавчера умерли 812 заболевших.

Общая суточная заболеваемость впервые с конца прошлого месяца преодолела отметку в 21 000 случаев, в последний раз это произошло 21 августа. Всего в стране с начала пандемии выявлено 7 354 995 заболевших, а скончались 201 445 человек.

В Москве за сутки зафиксировали 3445 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с начала августа. Скончались за сутки 54 пациента. В столице выздоровел 1331 пациент, общее число вылечившихся от инфекции увеличилось до 1 478 681, а всего с начала пандемии заболели 1 611 611 человек. Умер за почти два года эпидемии 28 551 человек.

В пятерку регионов по заболеваемости также вошли Санкт-Петербург (+1698), Московская (+ 936), Самарская (+542) и Свердловская области (+513).

В начале сентября власти Москвы заявили о высокой вероятности четвертой волны коронавируса, отметив, что система здравоохранения детально отработала алгоритм действий в предыдущие волны и оперативно перепрофилирует соответствующие медучреждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных