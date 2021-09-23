В России третий день подряд от COVID-19 умерли более 800 человек

В Москве за сутки зафиксировали 3445 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с начала августа. Скончались за сутки 54 пациента. В столице выздоровел 1331 пациент, общее число вылечившихся от инфекции увеличилось до 1 478 681, а всего с начала пандемии заболели 1 611 611 человек. Умер за почти два года эпидемии 28 551 человек.