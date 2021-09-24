СМИ сообщили о найденных обломках пропавшего на Камчатке Ка-27
Обломки вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке в ночь на 24 сентября, обнаружили на склоне горы Острой в 5 км от села Сосновка Елизовского муниципального района, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах на Камчатке. Информацию о найденных обломках подтвердил источник «РИА Новости» и источник «Интерфакса».
«Обломки вертолета найдены на склоне горы Острая. Информации о пострадавших или погибших пока нет», — рассказал собеседник ТАСС. По его данным, обломки нашли почти на вершине горы, на высоте около 950 м над уровнем моря. Судьба экипажа неизвестна. Поиски ведет наземная группировка спасателей, пишут «РИА Новости».
На борту самолета, по данным источника агентства, было четыре человека – сотрудники авиационного отряда ФСБ, которые выполняли учебно-тренировочный полет. Источник в авиационных службах рассказал ТАСС, что на борту вертолета, предположительно, находились три человека.
Ка-27 — корабельный противолодочный вертолет, который разработали в СССР в 1970-е годы. Накануне вертолет не вышел на связь с диспетчерами в 5:30 утра (20:30 мск), передает «РИА Новости». Авиадиспетчерская служба региона сообщила о жесткой посадке вертолета, в котором находились три человека. ТАСС сообщал, что вертолет принадлежит ФСБ, на нем находились три члена экипажа.
В Камчатгидромете ТАСС сообщили, что погодные условия в этом районе ночью и утром в пятницу были хорошими. Скорость ветра составляла до 4 м/с, ясно, видимость более 50 км, однако облачность могла закрывать вершину горы.