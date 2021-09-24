СМИ сообщили о найденных обломках пропавшего на Камчатке Ка-27

Ка-27 — корабельный противолодочный вертолет, который разработали в СССР в 1970-е годы. Накануне вертолет не вышел на связь с диспетчерами в 5:30 утра (20:30 мск), передает «РИА Новости». Авиадиспетчерская служба региона сообщила о жесткой посадке вертолета, в котором находились три человека. ТАСС сообщал, что вертолет принадлежит ФСБ, на нем находились три члена экипажа.