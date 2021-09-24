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СМИ сообщили о найденных обломках пропавшего на Камчатке Ка-27

Ведомости

Обломки вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке в ночь на 24 сентября, обнаружили на склоне горы Острой в 5 км от села Сосновка Елизовского муниципального района, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах на Камчатке. Информацию о найденных обломках подтвердил источник «РИА Новости» и источник «Интерфакса».

«Обломки вертолета найдены на склоне горы Острая. Информации о пострадавших или погибших пока нет», — рассказал собеседник ТАСС. По его данным, обломки нашли почти на вершине горы, на высоте около 950 м над уровнем моря. Судьба экипажа неизвестна. Поиски ведет наземная группировка спасателей, пишут «РИА Новости».

На борту самолета, по данным источника агентства, было четыре человека – сотрудники авиационного отряда ФСБ, которые выполняли учебно-тренировочный полет. Источник в авиационных службах рассказал ТАСС, что на борту вертолета, предположительно, находились три человека.

Ка-27 — корабельный противолодочный вертолет, который разработали в СССР в 1970-е годы. Накануне вертолет не вышел на связь с диспетчерами в 5:30 утра (20:30 мск), передает «РИА Новости». Авиадиспетчерская служба региона сообщила о жесткой посадке вертолета, в котором находились три человека. ТАСС сообщал, что вертолет принадлежит ФСБ, на нем находились три члена экипажа.

В Камчатгидромете ТАСС сообщили, что погодные условия в этом районе ночью и утром в пятницу были хорошими. Скорость ветра составляла до 4 м/с, ясно, видимость более 50 км, однако облачность могла закрывать вершину горы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных