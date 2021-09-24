ФСБ сообщила о ликвидации крупнейшего канала поставки наркотиков в даркнете

Злоумышленники были задержаны в Московской, Ростовской, Астраханской областях и Краснодарском крае. Силовики задержали в том числе организатора производства и каналов сбыта наркотиков, который координировал работу с территории Турции. Другие подробности спецоперации в сообщении не приводятся.