ФСБ сообщила о ликвидации крупнейшего канала поставки наркотиков в даркнете
Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала крупнейший канал поставки синтетических наркотиков в теневом интернете. Задержаны пять участников наркогруппировки в четырех регионах, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Злоумышленники были задержаны в Московской, Ростовской, Астраханской областях и Краснодарском крае. Силовики задержали в том числе организатора производства и каналов сбыта наркотиков, который координировал работу с территории Турции. Другие подробности спецоперации в сообщении не приводятся.
Ранее в Рузском районе Московской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории с производственной мощностью более 500 кг в месяц. По данным ТАСС, из незаконного оборота изъяли мефедрон общей массой более 60 кг, 6000 л наркосодержащей жидкости, 1500 кг прекурсоров и 22 000 кг химических реактивов, а также лабораторное оборудование.