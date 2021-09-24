Экс-замглавы ПФР получил четыре года колонии за взятку

О задержании Иванова стало известно 10 июля 2019 г. По версии следствия, с 2017 по 2019 гг. он получил за «совершение действий в пользу компании «Техносерв» и общее покровительство» взятку в размере не менее 4,4 млн руб. Чиновник сознался в содеянном. 20 августа занимавший в тот момент пост премьер-министра России Дмитрий Медведев уволил Иванова с поста замглавы ПФР в связи с утратой доверия.