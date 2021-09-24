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Экс-замглавы ПФР получил четыре года колонии за взятку

Ведомости

Бывший заместитель главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов осужден на четыре года колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Лефортовского районного суда Анастасия Романова.

О задержании Иванова стало известно 10 июля 2019 г. По версии следствия, с 2017 по 2019 гг. он получил за «совершение действий в пользу компании «Техносерв» и общее покровительство» взятку в размере не менее 4,4 млн руб. Чиновник сознался в содеянном. 20 августа занимавший в тот момент пост премьер-министра России Дмитрий Медведев уволил Иванова с поста замглавы ПФР в связи с утратой доверия. 

«Техносерв» создавал для ПФР единую государственную информационную систему социального обеспечения. Вместе с Ивановым был задержан сотрудник компании Алексей Копейкин по подозрению в посредничестве во взяточничестве.

Иванов занимал пост заместителя председателя правления ПФР с апреля 2017 г. До этого он был советником предправления фонда и советником руководителя Рослесхоза, а также работал в коммерческих структурах, в том числе в «Техносерве».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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