Экс-замглавы ПФР получил четыре года колонии за взятку
Бывший заместитель главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов осужден на четыре года колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Лефортовского районного суда Анастасия Романова.
О задержании Иванова стало известно 10 июля 2019 г. По версии следствия, с 2017 по 2019 гг. он получил за «совершение действий в пользу компании «Техносерв» и общее покровительство» взятку в размере не менее 4,4 млн руб. Чиновник сознался в содеянном. 20 августа занимавший в тот момент пост премьер-министра России Дмитрий Медведев уволил Иванова с поста замглавы ПФР в связи с утратой доверия.
«Техносерв» создавал для ПФР единую государственную информационную систему социального обеспечения. Вместе с Ивановым был задержан сотрудник компании Алексей Копейкин по подозрению в посредничестве во взяточничестве.
Иванов занимал пост заместителя председателя правления ПФР с апреля 2017 г. До этого он был советником предправления фонда и советником руководителя Рослесхоза, а также работал в коммерческих структурах, в том числе в «Техносерве».