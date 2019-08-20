Медведев уволил замглавы ПФР Иванова

Максим Стулов / Ведомости

Премьер Дмитрий Медведев уволил замглавы ПФР Алексея Иванова в связи с утратой доверия. В июле он был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

О задержании Иванова стало известно 10 июля. Тогда же был задержан сотрудник «Техносерва» Алексей Копейкин по подозрению в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, с 2017 по 2019 г. Иванов получил за «совершение действий в пользу компании «Техносерв» и общее покровительство» взятку в размере не менее 4,4 млн руб. Иванов признал вину и подал заявление об отставке с поста заместителя главы ПФР.

В чем состояло покровительство, следствие не уточняло. «Техносерв» создавал для ПФР единую государственную информационную систему социального обеспечения. В законе о госзакупках существуют лазейки, позволяющие отдать контракт нужной компании, говорил «Ведомостям» руководитель Центра размещения госзаказа Александр Строганов. В частности, заказчик может написать требования к конкурсу, которым отвечает только одна компания.

В офисах «Техносерва» в середине июля проходили обыски. Представитель компании заявил, что следственные действия связаны с деятельностью команды бывшего владельца Алексея Ананьева. Она была отстранена от управления компанией в декабре 2018 г. по требованию ВТБ, которому Ананьев заложил свои акции, чтобы кредитовать операционную деятельность интегратора. Сейчас банку принадлежит 40% «Техносерва», еще 49,99% заложены также в ВТБ, но остаются у Ананьева, а 10,01% – у компании «Ризус-проект».

Иванов занимал пост заместителя председателя правления ПФР с апреля 2017 г. До этого назначения он был советником предправления Пенсионного фонда и советником руководителя Рослесхоза, а также работал в коммерческих структурах, в том числе в «Техносерве».