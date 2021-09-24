Вице-премьер Голикова назвала прогнозируемый размер маткапитала на 2024 год
Размер материнского капитала в 2022 г. вырастет до 503 237 руб. на первого ребенка, в 2024 г. – до 544 301 руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
«В рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала. В 2022 г. в случае рождения, усыновления первого ребенка он составит 503 237 руб., в 2024 г., исходя из того прогноза, который мы сегодня будем обсуждать, — 544 301 руб.», — сказала Голикова (цитата по ТАСС). Маткапитал при рождении второго ребенка в 2022 г. составит 665 009 руб., в 2024 – 719 274 руб. В 2022-2024 гг. из бюджета будет выделено 1,6 трлн руб. на маткапитал.
В этом году размер маткапитала составляет 483 800 руб. на первого ребенка и 639 400 руб. на второго. Размер маткапитала в 2022 г. ранее анонсировал глава Минтруда Антон Котяков.
Ранее Минтруд сообщил, что с 2022 г. маткапитал смогут получить отцы детей, рожденных от суррогатных матерей. Законопроект поступит в правительство 29 сентября, в Госдуму – до конца года. В конце июня этого года Конституционный суд признал право на получение материнского капитала отцами, которые воспитывают в браке детей от суррогатных матерей. КС заявил, что федеральным властям следует внести в законодательство соответствующие изменения.