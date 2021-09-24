Вице-премьер Голикова назвала прогнозируемый размер маткапитала на 2024 год

«В рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала. В 2022 г. в случае рождения, усыновления первого ребенка он составит 503 237 руб., в 2024 г., исходя из того прогноза, который мы сегодня будем обсуждать, — 544 301 руб.», — сказала Голикова (цитата по ТАСС). Маткапитал при рождении второго ребенка в 2022 г. составит 665 009 руб., в 2024 – 719 274 руб. В 2022-2024 гг. из бюджета будет выделено 1,6 трлн руб. на маткапитал.