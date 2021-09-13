Минтруд сообщил о праве отцов детей от суррогатных матерей на маткапитал

На реализацию законопроекта понадобится 10,46 млрд руб., которые уже заложены в федеральном бюджете. Для оформления сертификата на маткапитал отцам нужно будет обратиться в ПФР. В Минтруде напомнили, что с 1 января 2021 г. размер маткапитала составляет 483 800 руб. на первого ребенка и 639 400 руб. на второго. С 2022 г. выплата вырастет до 503 200 руб. и 665 000 руб. соответственно.