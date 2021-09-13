Минтруд сообщил о праве отцов детей от суррогатных матерей на маткапитал
Отцы детей, рожденных от суррогатных матерей, смогут получить маткапитал с 2022 г., сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минтруд. Законопроект поступит в правительство 29 сентября, в Госдуму – до конца года, отметили в министерстве.
Сейчас маткапитал в приоритетном порядке получают женщины из-за социальных рисков материнства, например воспитание ребенка в неполной семье, возможные трудности в устройстве на работу и т.д. Права мужчин на маткапитал производны от права женщины, поэтому отец может получить выплату, если мать ребенка потеряла такое право по основаниям, установленным законом.
В Минтруде пояснили, что если ребенок был рожден суррогатной матерью и его родителем является только отец, а его жена усыновляет ребенка, мужчина не имеет права на маткапитал. Однако по решению Конституционного суда такие семьи должны получать выплату.
С учетом этой позиции Минтрудом были разработаны изменения в закон, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 г., а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 г. суррогатной матерью, а супруга — усыновителем ребенка, получать материнский капитал, рассказали в ведомстве.
На реализацию законопроекта понадобится 10,46 млрд руб., которые уже заложены в федеральном бюджете. Для оформления сертификата на маткапитал отцам нужно будет обратиться в ПФР. В Минтруде напомнили, что с 1 января 2021 г. размер маткапитала составляет 483 800 руб. на первого ребенка и 639 400 руб. на второго. С 2022 г. выплата вырастет до 503 200 руб. и 665 000 руб. соответственно.
В конце июня этого года Конституционный суд признал право на получение материнского капитала отцами, которые воспитывают в браке детей от суррогатных матерей. КС заявил, что федеральным властям следует внести в законодательство соответствующие изменения.