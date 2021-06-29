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КС разрешил получать маткапитал отцам детей от суррогатных матерей

Ведомости

Конституционный суд России признал право на получение материнского капитала за отцами, воспитывающими в браке детей, рожденных суррогатными матерями, сообщила пресс-служба КС.

«29 июня  2021 года Конституционный суд РФ признал право на маткапитал за отцами, воспитывающими в браке детей, рожденных суррогатными матерями», – говорится в сообщении.

В КС напомнили, что в 2019 г. россиянин на основании решения суда был признан отцом двух девочек, рожденных от него суррогатной матерью. После регистрации новорожденных он вступил в брак, и его супруга удочерила их. Пенсионный фонд отказал новобрачным в получении маткапитала, так как мужчина не относится к категориям граждан, имеющих право на получение такой поддержки, а его дочери в соответствии с законом приходятся его супруге падчерицами.

После этого гражданин обратился в Конаковский городской суд, который направил запрос в Конституционный суд. Согласно позиции суда, такие семьи необоснованно лишаются господдержки, что не соответствует российской Конституции.

«Федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование необходимые изменения. До этого Конаковский городской суд Тверской области вправе рассмотреть дело, руководствуясь Конституцией РФ и настоящим постановлением КС РФ», – отметили в суде.

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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