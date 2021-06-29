КС разрешил получать маткапитал отцам детей от суррогатных матерей

В КС напомнили, что в 2019 г. россиянин на основании решения суда был признан отцом двух девочек, рожденных от него суррогатной матерью. После регистрации новорожденных он вступил в брак, и его супруга удочерила их. Пенсионный фонд отказал новобрачным в получении маткапитала, так как мужчина не относится к категориям граждан, имеющих право на получение такой поддержки, а его дочери в соответствии с законом приходятся его супруге падчерицами.