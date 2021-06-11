В Госдуму внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в соответствии с которым воспользоваться услугами суррогатных матерей на территории России могут только граждане страны. Документ размещен в электронной базе объектов законотворечества.
Изменения предлагается внести в законы «Об основах охраны здоровья граждан», «Об актах гражданского состояния» и «О гражданстве», а также в Семейный кодекс РФ. Для того, чтобы воспользоваться услугами суррогатной матери, российское гражданство должно быть как минимум у того человека, чьи половые клетки использовались для оплодотворения. Кроме того, документ предполагает, что подобная слуга будет доступна лишь для лиц, состоящих в браке.
Если люди, воспользовавшиеся помощью суррогатной матери, отказались от получения гражданства России или их действующее гражданство было приостановлено, их будут записывать родителями ребенка только по согласию суррогатной матери, следует из поправок, предложенных депутатами. Ребенок, рожденный от суррогатной матери на территории России по договору с иностранцами, которые не могут иметь детей по медицинским причинам, получает российское гражданство, если его родители приобретать таковое отказались или их документы перестали действовать.
Подобная инициатива обусловлена случаями гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранцев, следует из пояснительной записки к законопроекту. Авторы документа перечислили ряд подобных кейсов. Также они указали, что сейчас нет четких условий, позволяющих иностранцам прибегнуть к услугам суррогатного материнства.
«В этой связи введение обязательного получения гражданства России указанными детьми позволит российским компетентным органам осуществлять необходимый контроль за дальнейшей судьбой вывезенных детей», — пояснили депутаты. Они также отметили, что нововведения не будут препятствовать выезду ребенка со своими родителями за границу.