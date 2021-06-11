В Госдуму внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Если люди, воспользовавшиеся помощью суррогатной матери, отказались от получения гражданства России или их действующее гражданство было приостановлено, их будут записывать родителями ребенка только по согласию суррогатной матери, следует из поправок, предложенных депутатами. Ребенок, рожденный от суррогатной матери на территории России по договору с иностранцами, которые не могут иметь детей по медицинским причинам, получает российское гражданство, если его родители приобретать таковое отказались или их документы перестали действовать.