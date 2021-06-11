Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Ведомости

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в соответствии с которым воспользоваться услугами суррогатных матерей на территории России могут только граждане страны. Документ размещен в электронной базе объектов законотворечества.

Изменения предлагается внести в законы «Об основах охраны здоровья граждан», «Об актах гражданского состояния» и «О гражданстве», а также в Семейный кодекс РФ. Для того, чтобы воспользоваться услугами суррогатной матери, российское гражданство должно быть как минимум у того человека, чьи половые клетки использовались для оплодотворения. Кроме того, документ предполагает, что подобная слуга будет доступна лишь для лиц, состоящих в браке.

Если люди, воспользовавшиеся помощью суррогатной матери, отказались от получения гражданства России или их действующее гражданство было приостановлено, их будут записывать родителями ребенка только по согласию суррогатной матери, следует из поправок, предложенных депутатами. Ребенок, рожденный от суррогатной матери на территории России по договору с иностранцами, которые не могут иметь детей по медицинским причинам, получает российское гражданство, если его родители приобретать таковое отказались или их документы перестали действовать. 

Подобная инициатива обусловлена случаями гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранцев, следует из пояснительной записки к законопроекту. Авторы документа перечислили ряд подобных кейсов. Также они указали, что сейчас нет четких условий, позволяющих иностранцам прибегнуть к услугам суррогатного материнства.

«В этой связи введение обязательного получения гражданства России указанными детьми позволит российским компетентным органам осуществлять необходимый контроль за дальнейшей судьбой вывезенных детей», — пояснили депутаты. Они также отметили, что нововведения не будут препятствовать выезду ребенка со своими родителями за границу. 

Ранее по теме: Патриарх Кирилл призвал запретить в России суррогатное материнство для иностранцев

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных