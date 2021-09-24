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Бывший вице-премьер Крыма арестован на два месяца

Ведомости

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца бывшего заместителя председателя совета министров Республики Крым Евгения Кабанова по обвинению в мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю, совершенном в 2020 г., сообщили «РИА Новости».

«Избрать Кабанову Евгению Константиновичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток — до 22 ноября», — сказал судья.

Кабанова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он, экс-министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов и генеральный директор строительной компании «Мастер-ЮГ» Роман Журавлев по предварительному сговору похитили 57,5 млн руб. Кабанов в ходе заседания обвинения отверг, заявив, что мог «пропустить где-то вопрос ценообразования», но «к хищению точно непричастен». 

О задержании Кабанова вчера со ссылкой на источники сообщили СМИ. 23 сентября он подал заявление об отставке. Днем ранее это сделал и Храмов. В итоге глава Крыма Сергей Аксенов освободил обоих от занимаемых должностей. Временно исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры региона назначили Карлена Петросяна, который ранее был первым заместителем Храмова. 

Кабанова назначили заместителем председателя совета министров Республики Крым 29 ноября 2018 г. Он занимался вопросами строительства и дорожного хозяйства, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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