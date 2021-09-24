Бывший вице-премьер Крыма арестован на два месяца

О задержании Кабанова вчера со ссылкой на источники сообщили СМИ. 23 сентября он подал заявление об отставке. Днем ранее это сделал и Храмов. В итоге глава Крыма Сергей Аксенов освободил обоих от занимаемых должностей. Временно исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры региона назначили Карлена Петросяна, который ранее был первым заместителем Храмова.