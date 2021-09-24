Бывший вице-премьер Крыма арестован на два месяца
Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца бывшего заместителя председателя совета министров Республики Крым Евгения Кабанова по обвинению в мошенничестве при строительстве водовода к Симферополю, совершенном в 2020 г., сообщили «РИА Новости».
«Избрать Кабанову Евгению Константиновичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток — до 22 ноября», — сказал судья.
Кабанова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он, экс-министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов и генеральный директор строительной компании «Мастер-ЮГ» Роман Журавлев по предварительному сговору похитили 57,5 млн руб. Кабанов в ходе заседания обвинения отверг, заявив, что мог «пропустить где-то вопрос ценообразования», но «к хищению точно непричастен».
О задержании Кабанова вчера со ссылкой на источники сообщили СМИ. 23 сентября он подал заявление об отставке. Днем ранее это сделал и Храмов. В итоге глава Крыма Сергей Аксенов освободил обоих от занимаемых должностей. Временно исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры региона назначили Карлена Петросяна, который ранее был первым заместителем Храмова.
Кабанова назначили заместителем председателя совета министров Республики Крым 29 ноября 2018 г. Он занимался вопросами строительства и дорожного хозяйства, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.