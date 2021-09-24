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Все школы Саратова уйдут на удаленку из-за роста заболеваемости коронавирусом

Ведомости

Все школы в Саратове уходят на удаленку на неделю с 27 сентября из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал саратовской мэрии.

«В связи с превышением эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией школы Саратова и учреждения дополнительного образования с 27 сентября по 11 октября переходят на дистанционное обучение», — говорится в сообщении.

По данным регионального минздрава, из-за выявления случаев коронавируса полностью закрыты две школы в Калининском районе области. Всего переведены на удаленку 145 классов в 69 школах, в том числе 39 — в Саратове.

Сегодня в Саратовской области оперштаб зарегистрировал рекордный с начала пандемии суточный прирост заболевших — заразились 289 человек. Всего в регионе с марта 2020 г. подтверждены 86 967 случаев заражения коронавирусом, скончались 2820 пациентов, выздоровел 79 441.

Кроме того, сегодня в целом по России была зарегистрирована рекордная смертность от коронавируса — погибли 828 пациентов. Показатель обновляет максимум четвертый день подряд. Общее количество умерших из-за COVID-19 за время пандемии в стране достигло 202 273. Всего в России за сутки зарегистрировали 21 379 случаев коронавируса.

Ранее по теме: Количество умерших от COVID-19 за сутки в России установило новый рекорд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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