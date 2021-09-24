Все школы Саратова уйдут на удаленку из-за роста заболеваемости коронавирусом
Все школы в Саратове уходят на удаленку на неделю с 27 сентября из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал саратовской мэрии.
«В связи с превышением эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией школы Саратова и учреждения дополнительного образования с 27 сентября по 11 октября переходят на дистанционное обучение», — говорится в сообщении.
По данным регионального минздрава, из-за выявления случаев коронавируса полностью закрыты две школы в Калининском районе области. Всего переведены на удаленку 145 классов в 69 школах, в том числе 39 — в Саратове.
Сегодня в Саратовской области оперштаб зарегистрировал рекордный с начала пандемии суточный прирост заболевших — заразились 289 человек. Всего в регионе с марта 2020 г. подтверждены 86 967 случаев заражения коронавирусом, скончались 2820 пациентов, выздоровел 79 441.
Кроме того, сегодня в целом по России была зарегистрирована рекордная смертность от коронавируса — погибли 828 пациентов. Показатель обновляет максимум четвертый день подряд. Общее количество умерших из-за COVID-19 за время пандемии в стране достигло 202 273. Всего в России за сутки зарегистрировали 21 379 случаев коронавируса.