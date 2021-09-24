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Количество умерших от COVID-19 за сутки в России установило новый рекорд

Ведомости

В России 828 человек скончались от коронавируса за последние сутки, сообщил оперштаб 24 сентября. Показатель обновляет максимум четвертый день подряд. Общее количество умерших из-за COVID-19 за время пандемии в стране достигло 202 273. 

В течение 24 часов коронавирус выявили у 21 379 граждан. Таким образом, число заболевших на сегодняшний день составляет 7 376 374 человека, из которых 6 574 608 выздоровели.

Вчера, 23 сентября, оперштаб зафиксировал 21 438 новых случаев коронавируса. Это рекорд с 15 августа. Умерли 820 пациентов с COVID-19.

В Москве коронавирус подтвердился у 2893 жителей после 3445 вчера. Умерли 56 человек. В целом за время пандемии в столице обнаружили 1 614 504 случая коронавируса, скончались 28 607 человек. Город лидирует среди всех регионов России по числу заболевших COVID-19. 

В топ-5 по суточному приросту заболевших сегодня вошли также Санкт-Петербург (+1874), Московская (+1008), Самарская (+556) и Воронежская области (+529). По общему количеству случаев коронавируса лидируют, помимо Москвы, Санкт-Петербург (609 688), Подмосковье (441 617), Нижегородская (166 408) и Свердловская области (135 796).

Выздоровели за сутки 15 828 россиян с COVID-19. Вчера этот показатель составил 16 567.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных