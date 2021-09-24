Количество умерших от COVID-19 за сутки в России установило новый рекорд

В Москве коронавирус подтвердился у 2893 жителей после 3445 вчера. Умерли 56 человек. В целом за время пандемии в столице обнаружили 1 614 504 случая коронавируса, скончались 28 607 человек. Город лидирует среди всех регионов России по числу заболевших COVID-19.