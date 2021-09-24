Количество умерших от COVID-19 за сутки в России установило новый рекорд
В России 828 человек скончались от коронавируса за последние сутки, сообщил оперштаб 24 сентября. Показатель обновляет максимум четвертый день подряд. Общее количество умерших из-за COVID-19 за время пандемии в стране достигло 202 273.
В течение 24 часов коронавирус выявили у 21 379 граждан. Таким образом, число заболевших на сегодняшний день составляет 7 376 374 человека, из которых 6 574 608 выздоровели.
Вчера, 23 сентября, оперштаб зафиксировал 21 438 новых случаев коронавируса. Это рекорд с 15 августа. Умерли 820 пациентов с COVID-19.
В Москве коронавирус подтвердился у 2893 жителей после 3445 вчера. Умерли 56 человек. В целом за время пандемии в столице обнаружили 1 614 504 случая коронавируса, скончались 28 607 человек. Город лидирует среди всех регионов России по числу заболевших COVID-19.
В топ-5 по суточному приросту заболевших сегодня вошли также Санкт-Петербург (+1874), Московская (+1008), Самарская (+556) и Воронежская области (+529). По общему количеству случаев коронавируса лидируют, помимо Москвы, Санкт-Петербург (609 688), Подмосковье (441 617), Нижегородская (166 408) и Свердловская области (135 796).
Выздоровели за сутки 15 828 россиян с COVID-19. Вчера этот показатель составил 16 567.