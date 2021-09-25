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Министр транспорта Крыма Исаков ушел в отставку

Ведомости

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram, что принял отставку министра транспорта региона Евгения Исакова.

«Принял отставку министра транспорта Республики Крым Евгения Александровича Исакова. Ротация кадров – это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать текущие вопросы», – говорится в сообщении.

Исаков занял этот пост в октябре 2020 г.

Ранее на этой неделе в отставку подали зампредседателя совета министров Республики Крым Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов. Позднее СК задержал обоих чиновников по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Кабанов, Храмов и генеральный директор строительной компании «Мастер-ЮГ» Роман Журавлев по предварительному сговору похитили 57,5 млн руб. Кабанов в ходе заседания обвинения отверг, заявив, что мог «пропустить где-то вопрос ценообразования», но «к хищению точно непричастен». 

Сегодня утром агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило о новых готовящихся отставках в правительстве Крыма, в частности и о уже принятой отставке Исакова. Своих должностей могут лишиться руководители еще нескольких министерств, а также главы некоторых городов.

Ранее по теме: Бывший вице-премьер Крыма арестован на два месяца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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