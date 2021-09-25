Министр транспорта Крыма Исаков ушел в отставку
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram, что принял отставку министра транспорта региона Евгения Исакова.
«Принял отставку министра транспорта Республики Крым Евгения Александровича Исакова. Ротация кадров – это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать текущие вопросы», – говорится в сообщении.
Исаков занял этот пост в октябре 2020 г.
Ранее на этой неделе в отставку подали зампредседателя совета министров Республики Крым Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов. Позднее СК задержал обоих чиновников по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, Кабанов, Храмов и генеральный директор строительной компании «Мастер-ЮГ» Роман Журавлев по предварительному сговору похитили 57,5 млн руб. Кабанов в ходе заседания обвинения отверг, заявив, что мог «пропустить где-то вопрос ценообразования», но «к хищению точно непричастен».
Сегодня утром агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило о новых готовящихся отставках в правительстве Крыма, в частности и о уже принятой отставке Исакова. Своих должностей могут лишиться руководители еще нескольких министерств, а также главы некоторых городов.