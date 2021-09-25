Министр транспорта Крыма Исаков ушел в отставку

Сегодня утром агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило о новых готовящихся отставках в правительстве Крыма, в частности и о уже принятой отставке Исакова. Своих должностей могут лишиться руководители еще нескольких министерств, а также главы некоторых городов.