МВД намерено усилить контроль за мигрантами за счет IT-технологий
МВД России подготовило законопроект, направленный на усиление контроля за въезжающими в страну иностранцами, в том числе за счет IT-технологий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
«Одной из целей разработки законопроекта является повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счет более широкого внедрения современных информационных технологий в процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля», – сообщили там.
В МВД добавили, что законопроект уже прошел публичное обсуждение и направлен в Минэкономразвития для подготовки заключения. В правительство он будет внесен, как ожидается, в декабре.
В июне прошлого года МВД сообщило, что в России появится информационная платформа для иностранцев, на которой они смогут завести личные кабинеты. С помощью такой платформы мигранты смогут получать госуслуги, взаимодействовать с официальными органами и получать рассылку через мобильное приложение.
В мае стало известно о планах МВД обязать мигрантов получать единый электронный документ для длительного пребывания в России. В пресс-центре МВД ТАСС объясняли, что документ будет действовать 10 лет, затем его нужно будет заменить. В документе будет храниться информация о его владельце. Список данных, процедуру оформления и выдачи документа уточнят при подготовке законопроекта.