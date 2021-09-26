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МВД намерено усилить контроль за мигрантами за счет IT-технологий

Ведомости

МВД России подготовило законопроект, направленный на усиление контроля за въезжающими в страну иностранцами, в том числе за счет IT-технологий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«Одной из целей разработки законопроекта является повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счет более широкого внедрения современных информационных технологий в процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля», – сообщили там.

В МВД добавили, что законопроект уже прошел публичное обсуждение и направлен в Минэкономразвития для подготовки заключения. В правительство он будет внесен, как ожидается, в декабре.

В июне прошлого года МВД сообщило, что в России появится информационная платформа для иностранцев, на которой они смогут завести личные кабинеты. С помощью такой платформы мигранты смогут получать госуслуги, взаимодействовать с официальными органами и получать рассылку через мобильное приложение.

В мае стало известно о планах МВД обязать мигрантов получать единый электронный документ для длительного пребывания в России. В пресс-центре МВД ТАСС объясняли, что документ будет действовать 10 лет, затем его нужно будет заменить. В документе будет храниться информация о его владельце. Список данных, процедуру оформления и выдачи документа уточнят при подготовке законопроекта.

Ранее по теме: Власти назвали сроки запуска мобильного приложения для мигрантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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