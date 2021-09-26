МВД намерено усилить контроль за мигрантами за счет IT-технологий

В мае стало известно о планах МВД обязать мигрантов получать единый электронный документ для длительного пребывания в России. В пресс-центре МВД ТАСС объясняли, что документ будет действовать 10 лет, затем его нужно будет заменить. В документе будет храниться информация о его владельце. Список данных, процедуру оформления и выдачи документа уточнят при подготовке законопроекта.