В России за сутки выявили 22 498 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 22 498 человек, следует из статистики оперштаба на 26 сентября. Это максимум с 8 августа. Умерли 805 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 7 420 913. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 203 900 человек.
Вчера, 25 сентября, оперштаб сообщил о 22 041 новом случае COVID-19. Умерли 822 человека. За сутки в России полностью выздоровел 13 671 человек. Общее число выздоровевших возросло до 6 604 604.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 3275 человек, выздоровели 1213 человек, умерли 59 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 620 990 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+2055), Подмосковье (+1215), Самарская (+574) и Воронежская (+546) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 231,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,74 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 42,9 млн случаев, Индии (свыше 33,6 млн) и Бразилии (более 21,3 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.