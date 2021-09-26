В России за сутки выявили 22 498 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России коронавирус выявили у 22 498 человек, следует из статистики оперштаба на 26 сентября. Это максимум с 8 августа. Умерли 805 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 7 420 913. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 203 900 человек.