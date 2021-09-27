ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса с новой командой

14 января экспертная группа ВОЗ прибыла в Китай для расследования появления заболевания. Расследование проводят эксперты ВОЗ из разных стран совместно с китайскими учеными. В марте этого года ВОЗ опубликовала доклад о возникновении COVID-19. Она представила в нем четыре версии. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».