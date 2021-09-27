ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса с новой командой
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновит расследование происхождения коронавируса, будет создана новая команда из примерно 20 ученых, в том числе специалистов по лабораторной безопасности и биозащите, генетиков и экспертов по болезням животных, которые разбираются в распространении вирусов в природе, сообщила The Wall Street Journal.
Продолжить расследование активно призывают Вашингтон и его союзники. Новой команде поручено изучить, мог ли коронавирус появиться в лаборатории в Ухане, где началась пандемия. По словам сотрудников ВОЗ, расследование рискует затянуться, в то время как образцы крови ранних жертв коронавируса могут стать непригодными для использования. Антитела у самых первых заразившихся коронавирусом снижаются до неопределяемых уровней.
14 января экспертная группа ВОЗ прибыла в Китай для расследования появления заболевания. Расследование проводят эксперты ВОЗ из разных стран совместно с китайскими учеными. В марте этого года ВОЗ опубликовала доклад о возникновении COVID-19. Она представила в нем четыре версии. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».
Затем гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу расследования появления коронавируса и ожидает прозрачности от китайских властей. Он заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лабораторию в Ухане, рядом с которой были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.