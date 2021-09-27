В России третий день подряд выявлено более 22 000 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 22 236 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Выше отметки в 22 тыс. число новых заболевших за сутки удерживается третий день подряд — в последний раз о меньшем числе больных оперативный штаб отчитывался 24 сентября, тогда было 21 379. Умерли за прошедшие сутки 779 человек. Полностью выздоровели 13 513.