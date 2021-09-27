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В России третий день подряд выявлено более 22 000 случаев COVID-19

Ведомости

За последние сутки в России выявлено 22 236 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Выше отметки в 22 тыс. число новых заболевших за сутки удерживается третий день подряд — в последний раз о меньшем числе больных оперативный штаб отчитывался 24 сентября, тогда было 21 379. Умерли за прошедшие сутки 779 человек. Полностью выздоровели 13 513.

Больше всего заболевших выявлено в Москве — 3387. Выше отметки в 3 тыс. больных за сутки показатель удерживается в столице также с 24 сентября.

26 сентября коронавирусом заразились 22 498 человек. Это был максимум с 8 августа. Умерли 805 пациентов с COVID-19. В России смертность от коронавируса последнюю неделю ежесуточно составляет более 800 человек. 24 сентября был установлен рекорд по числу смертей — 828 человек.

В Москве за последние сутки число новых заболевших составило 3387 человек, число выздоровевших — 1 560, число умерших — 61 пациент. В топ-5 по суточному приросту заболевших сегодня вошли также Санкт-Петербург (+1527), Московская (+1330), Самарская (+ 581) и Воронежская области (+541).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 443 149 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 204 679 летальных исходов, выздоровели 6 618 117 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных