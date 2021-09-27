В России третий день подряд выявлено более 22 000 случаев COVID-19
За последние сутки в России выявлено 22 236 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Выше отметки в 22 тыс. число новых заболевших за сутки удерживается третий день подряд — в последний раз о меньшем числе больных оперативный штаб отчитывался 24 сентября, тогда было 21 379. Умерли за прошедшие сутки 779 человек. Полностью выздоровели 13 513.
Больше всего заболевших выявлено в Москве — 3387. Выше отметки в 3 тыс. больных за сутки показатель удерживается в столице также с 24 сентября.
26 сентября коронавирусом заразились 22 498 человек. Это был максимум с 8 августа. Умерли 805 пациентов с COVID-19. В России смертность от коронавируса последнюю неделю ежесуточно составляет более 800 человек. 24 сентября был установлен рекорд по числу смертей — 828 человек.
В Москве за последние сутки число новых заболевших составило 3387 человек, число выздоровевших — 1 560, число умерших — 61 пациент. В топ-5 по суточному приросту заболевших сегодня вошли также Санкт-Петербург (+1527), Московская (+1330), Самарская (+ 581) и Воронежская области (+541).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 443 149 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 204 679 летальных исходов, выздоровели 6 618 117 человек.