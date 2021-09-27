СК задержал организатора восхождения на Эльбрус после гибели альпинистов
В Кабардино-Балкарии задержали организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли альпинисты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление СК РФ. Следствие намерено требовать его ареста.
«Организатор восхождения задержан, в ближайшее время следствие планирует выйти с ходатайством в суд о его аресте», — цитирует агентство собеседника.
Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии сообщало, что группа альпинистов из 19 человек на Эльбрусе на высоте 5400 м 23 сентября попросила о помощи во время восхождения из-за ухудшения погоды. В тот же вечер началась поисково-спасательная операция. В ходе нее порывы ветра на Эльбрусе достигали 40-70 м/с, шел мокрый снег, температура опустилась до -20 градусов, видимость составляла не более одного метра.
Погода начала портиться еще при восхождении туристов на гору, из-за чего четверо из 23 вышедших отказались от маршрута. Пурга началась около 14.00 мск. Альпинисты начали спускаться с горы и разделились по решению гидов. МЧС удалось спасти 14 человек, пятеро альпинистов погибли. 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.