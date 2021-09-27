Путин поручил выработать план действий на случай подобных пандемии ситуаций

По словам президента, в целом ввести такие изменения «на этот раз получилось», они сработали эффективно. «Но нужно, чтобы это было не в ручном управлении сделано на будущее, если такие ситуации будут возникать, а чтобы мы использовали имеющиеся у нас наработки для того, чтобы отработать алгоритм действии фактически в автоматическом режиме», — подчеркнул Путин.