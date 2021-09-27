Путин поручил выработать план действий на случай подобных пандемии ситуаций
Президент России Владимир Путин призвал использовать полученные во время пандемии коронавируса наработки для создания алгоритма действий на случай повторения подобных ситуаций. Об этом он заявил в ходе заседания Совета безопасности РФ, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
«Эпидемия коронавирусной инфекции, охватившая в прошлом году все страны мира, привела к серьезным ограничениям в общественной жизни, к закрытию государственных границ, вынужденному снижению деловой активности. Соответственно, мы реализовали принципиально новые масштабные меры поддержки экономики и граждан. Но в подобных условиях, конечно, необходимы механизмы быстрой корректировки и донастройки принятых планов и программ», — сказал Путин.
По словам президента, в целом ввести такие изменения «на этот раз получилось», они сработали эффективно. «Но нужно, чтобы это было не в ручном управлении сделано на будущее, если такие ситуации будут возникать, а чтобы мы использовали имеющиеся у нас наработки для того, чтобы отработать алгоритм действии фактически в автоматическом режиме», — подчеркнул Путин.