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Путин поручил выработать план действий на случай подобных пандемии ситуаций

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал использовать полученные во время пандемии коронавируса наработки для создания алгоритма действий на случай повторения подобных ситуаций. Об этом он заявил в ходе заседания Совета безопасности РФ, кадры которого показал телеканал «Россия 24».

«Эпидемия коронавирусной инфекции, охватившая в прошлом году все страны мира, привела к серьезным ограничениям в общественной жизни, к закрытию государственных границ, вынужденному снижению деловой активности. Соответственно, мы реализовали принципиально новые масштабные меры поддержки экономики и граждан. Но в подобных условиях, конечно, необходимы механизмы быстрой корректировки и донастройки принятых планов и программ», — сказал Путин.

По словам президента, в целом ввести такие изменения «на этот раз получилось», они сработали эффективно. «Но нужно, чтобы это было не в ручном управлении сделано на будущее, если такие ситуации будут возникать, а чтобы мы использовали имеющиеся у нас наработки для того, чтобы отработать алгоритм действии фактически в автоматическом режиме», — подчеркнул Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных