Таиланд перенес на ноябрь открытие Бангкока для вакцинированных туристов

Он отметил, что к 30 октября Пхукет и острова в провинциях Краби и Сураттхани, а также материковая часть Пхангнга, где вакцинировано 70% населения, станут «синими зонами», к которым будут применяться условия из «зеленых зон». Это значит, что на данных территориях будут разрешены собрания до 500 человек, работа торговых центров, ресторанов, кинотеатров, бассейнов и других заведений.