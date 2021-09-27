Таиланд перенес на ноябрь открытие Бангкока для вакцинированных туристов
Власти Таиланда снова перенесли дату открытия Бангкока для вакцинированных туристов без прохождения карантина. Теперь планируется, что Бангкок откроется с 1 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя центра по борьбе с коронавирусом в стране Тхависина Висануйотхина, который представил журналистам план поэтапного открытия королевства.
Он отметил, что к 30 октября Пхукет и острова в провинциях Краби и Сураттхани, а также материковая часть Пхангнга, где вакцинировано 70% населения, станут «синими зонами», к которым будут применяться условия из «зеленых зон». Это значит, что на данных территориях будут разрешены собрания до 500 человек, работа торговых центров, ресторанов, кинотеатров, бассейнов и других заведений.
Это уже третий перенос даты открытия, ранее власти страны планировали открыть Бангкок и несколько провинций 1 и 15 октября.
Открытие Бангкока может состояться лишь в том случае, если 70% населения столицы будет привито от коронавируса, заявлял 17 сентября министр туризма и спорта Таиланда Пират Ратчакитпракарн. Тогда, по его словам, доля привитых составляла 37%. Помимо Бангкока планировалось открыть провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай.
27 августа власти Таиланда разрешили въезд без карантина на острова Пхукет и Самуи иностранным туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V». В страну также могут попасть туристы, привитые вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Это препараты компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным РФПИ, ее эффективность составляет 91,6%. Она зарегистрирована в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек, или более 50% населения Земли. В России также зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.