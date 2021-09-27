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Таиланд перенес на ноябрь открытие Бангкока для вакцинированных туристов

Ведомости

Власти Таиланда снова перенесли дату открытия Бангкока для вакцинированных туристов без прохождения карантина. Теперь планируется, что Бангкок откроется с 1 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя центра по борьбе с коронавирусом в стране Тхависина Висануйотхина, который представил журналистам план поэтапного открытия королевства.

Он отметил, что к 30 октября Пхукет и острова в провинциях Краби и Сураттхани, а также материковая часть Пхангнга, где вакцинировано 70% населения, станут «синими зонами», к которым будут применяться условия из «зеленых зон». Это значит, что на данных территориях будут разрешены собрания до 500 человек, работа торговых центров, ресторанов, кинотеатров, бассейнов и других заведений. 

Это уже третий перенос даты открытия, ранее власти страны планировали открыть Бангкок и несколько провинций 1 и 15 октября. 

Открытие Бангкока может состояться лишь в том случае, если 70% населения столицы будет привито от коронавируса, заявлял 17 сентября министр туризма и спорта Таиланда Пират Ратчакитпракарн. Тогда, по его словам, доля привитых составляла 37%. Помимо Бангкока планировалось открыть провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай. 

27 августа власти Таиланда разрешили въезд без карантина на острова Пхукет и Самуи иностранным туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V». В страну также могут попасть туристы, привитые вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Это препараты компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm. 

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным РФПИ, ее эффективность составляет 91,6%. Она зарегистрирована в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек, или более 50% населения Земли. В России также зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.

Ранее по теме: Таиланд перенес на две недели открытие Бангкока для вакцинированных туристов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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