Таиланд перенес на две недели открытие Бангкока для вакцинированных туристов
Власти Таиланда перенесли дату открытия Бангкока для вакцинированных туристов с 1 октября на 15 октября, сообщает тайская газета Кhaosod. Дата была перенесена из-за низких темпов вакцинации в городе.
Открытие Бангкока может состояться лишь в том случае, если 70% населения столицы будет привито от коронавируса, заявил министр туризма и спорта Таиланда Пират Ратчакитпракарн. По его словам, сейчас доля привитых составляет 37%.
6 сентября заместитель директора департамента информации МИД Таиланда Натапхану Нопхакун заявил, что правительство страны с 1 октября откроет Бангкок и ближайшие к нему туристические зоны для вакцинированных туристов без прохождения карантина.
«Вслед за программами "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс", которые продолжают работать и уже принесли более 1,7 млрд бат (более $52 млн), правительство планирует в ближайшее время по такой же схеме открыть пять направлений: Бангкок, провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай», — заявил он журналистам. В этих провинциях находятся Паттайя, пляжи Ча-Ам и Хуахин и горный город Чиангмай.
27 августа власти Таиланда разрешили въезд без карантина на острова Пхукет и Самуи иностранным туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
В страну также могут попасть туристы, привитые вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Это препараты компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным РФПИ, ее эффективность составляет 91,6%. Она зарегистрирована в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек, или более 50% населения Земли. В России также зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.