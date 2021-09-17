Таиланд перенес на две недели открытие Бангкока для вакцинированных туристов

«Вслед за программами "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс", которые продолжают работать и уже принесли более 1,7 млрд бат (более $52 млн), правительство планирует в ближайшее время по такой же схеме открыть пять направлений: Бангкок, провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай», — заявил он журналистам. В этих провинциях находятся Паттайя, пляжи Ча-Ам и Хуахин и горный город Чиангмай.