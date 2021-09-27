Организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной после гибели пяти человек
Организатор восхождения на Эльбрус, в результате которого погибли пять человек, написал явку с повинной и дал признательные показания, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
«Во время допроса у следователя, организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. Следователем было принято решение о задержании подозреваемого. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения», — говорится в сообщении ведомства.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), добавили в СК.
Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии ранее сообщало, что группа альпинистов из 19 человек на Эльбрусе на высоте 5400 м 23 сентября попросила о помощи во время восхождения из-за ухудшения погоды. В тот же вечер началась поисково-спасательная операция. В ходе нее порывы ветра на Эльбрусе достигали 40-70 м/с, шел мокрый снег, температура опустилась до -20 градусов, видимость составляла не более одного метра.
Погода начала портиться еще при восхождении туристов на гору, из-за чего четверо из 23 вышедших отказались от маршрута. Пурга началась около 14.00 мск. Альпинисты начали спускаться с горы и разделились по решению гидов. МЧС удалось спасти 14 человек, пятеро альпинистов погибли. 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике.