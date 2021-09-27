МВД: каждое четвертое преступление в России совершили люди в нетрезвом виде
Каждое четвертое (28,3%) преступление, расследованное в России в январе-августе этого года, было совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения, говорится в докладе Министерства внутренних дел (МВД) страны.
В целом за указанный период зарегистрировали почти 1,36 млн преступлений — на 0,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Предварительно расследовано 56%, или 704 149 из них.
Таким образом, 199 526 расследованных преступлений совершили лица в состоянии алкогольного опьянения. Это на 7,4% меньше в годовом выражении. При этом 34 884 таких преступлений были тяжкими или особо тяжкими. Их количество выросло по сравнению с январем-августом 2020 г. на 1,3%.
Среди регионов с наибольшей долей преступлений, совершенных нетрезвыми людьми, лидирует Республика Тыва — 50,6%. В топ-5 вошли также Ненецкий АО (49,1%), Забайкальский край (46,8%), Республика Саха (Якутия) (44,9%) и Республика Бурятия (44,3%).
Еще 0,8% всех расследованных преступлений совершили лица в состоянии наркотического опьянения: таких инцидентов зафиксировано 5729. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее. При этом почти половина — 2717 — подобных преступлений были тяжкими или особо тяжкими.
Наибольшую часть расследованных нарушений закона совершили рецидивисты — 418 301 (59,4%), отметили в МВД. Свыше половины из них ранее уже имели судимость. 20 177 преступлений были совершены несовершеннолетними или при их участии. Показатель сократился на 16,7% год к году.