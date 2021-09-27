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МВД: каждое четвертое преступление в России совершили люди в нетрезвом виде

Ведомости

Каждое четвертое (28,3%) преступление, расследованное в России в январе-августе этого года, было совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения, говорится в докладе Министерства внутренних дел (МВД) страны.

В целом за указанный период зарегистрировали почти 1,36 млн преступлений — на 0,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Предварительно расследовано 56%, или 704 149 из них. 

Таким образом, 199 526 расследованных преступлений совершили лица в состоянии алкогольного опьянения. Это на 7,4% меньше в годовом выражении. При этом 34 884 таких преступлений были тяжкими или особо тяжкими. Их количество выросло по сравнению с январем-августом 2020 г. на 1,3%.

Среди регионов с наибольшей долей преступлений, совершенных нетрезвыми людьми, лидирует Республика Тыва — 50,6%. В топ-5 вошли также Ненецкий АО (49,1%), Забайкальский край (46,8%), Республика Саха (Якутия) (44,9%) и Республика Бурятия (44,3%).

Еще 0,8% всех расследованных преступлений совершили лица в состоянии наркотического опьянения: таких инцидентов зафиксировано 5729. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее. При этом почти половина — 2717 — подобных преступлений были тяжкими или особо тяжкими. 

Наибольшую часть расследованных нарушений закона совершили рецидивисты — 418 301 (59,4%), отметили в МВД. Свыше половины из них ранее уже имели судимость. 20 177 преступлений были совершены несовершеннолетними или при их участии. Показатель сократился на 16,7% год к году. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных