Эксперты заявили о дефиците электроэнергии в Китае на фоне «зеленого перехода»

Приостанавливали производство и поставщики комплектующих для Apple и Tesla на некоторых своих предприятиях в КНР, это подтверждает также и агентство Reuters. О временной остановке работы на своих предприятиях в Китае объявили производитель электронных компонентов для Apple Foxcon и поставляющая американской корпорации компоненты для наушников Concraft Holding. Сотрудничающая с Apple Unimicron Technology объявила об остановке производства на своих трех дочерних предприятиях в Китае с 26 сентября до 30 сентября. Наконец, китайские власти ограничивают энергопотребление и в пищевой промышленности. Так, в городе Тяньцзинь были временно отключены от питания дробилки сои, которые перерабатывают урожай в пищевые масла и корм для животных.