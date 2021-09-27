Эксперты заявили о дефиците электроэнергии в Китае на фоне «зеленого перехода»
В ключевых экономически развитых провинциях Китая наблюдается острая нехватка электроэнергии и закрываются энергоемкие предприятия. Это происходит из-за скачков цен на электричество, а также из-за того, что власти страны директивно снижают выбросы углекислого газа в рамках «зеленого перехода». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад японского финансового холдинга Nomura Holding.
Как выяснили эксперты, в целом почти половина провинций КНР страдает от недостатка энергии. Больше всех ощутили этот принудительный дефицит три ключевых для страны региона — Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун. На них приходится до трети ВВП Китая. По данным Nomura Holding, власти провинции Гуандун призывают жителей полагаться на естественное освещение, а также ограничивать использование кондиционеров после отключения электричества на некоторых заводах.
Yunnan Aluminium, крупный китайский производитель алюминия, сократил производство металла под давлением Пекина, требующего уменьшения выбросов. В Цзянсу, провинции близ Шанхая, закрыты сталелитейные заводы, в ряде городов провинции временно отключено уличное освещение. В Чжэцзяне было закрыто около 160 энергоемких компаний, включая текстильные фабрики. В провинции Ляонин на границе с КНДР 14 городов приняли решение об аварийном отключении электроэнергии.
Приостанавливали производство и поставщики комплектующих для Apple и Tesla на некоторых своих предприятиях в КНР, это подтверждает также и агентство Reuters. О временной остановке работы на своих предприятиях в Китае объявили производитель электронных компонентов для Apple Foxcon и поставляющая американской корпорации компоненты для наушников Concraft Holding. Сотрудничающая с Apple Unimicron Technology объявила об остановке производства на своих трех дочерних предприятиях в Китае с 26 сентября до 30 сентября. Наконец, китайские власти ограничивают энергопотребление и в пищевой промышленности. Так, в городе Тяньцзинь были временно отключены от питания дробилки сои, которые перерабатывают урожай в пищевые масла и корм для животных.
Снижение энергопотребления, по данным Nomura Holding и источников Reuters, обусловлено растущим спросом на электроэнергию и резкими скачками цен на уголь и газ, а также жесткими целями Пекина по сокращению выбросов, так называемой программой «чистого неба» сроком на 2022 г. — летнюю Олимпиаду в Пекине.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе общих прений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Пекин откажется от строительства новых угольных электростанций за рубежом. На предыдущей ГА ООН в сентябре 2020 г. Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен стать углеродно нейтральным к 2060 г., выйдя на пик по выбросам СО2 в 2030 г., после чего должно начаться сокращение эмиссии углекислого и других парниковых газов.