Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Эксперты заявили о дефиците электроэнергии в Китае на фоне «зеленого перехода»

Ведомости

В ключевых экономически развитых провинциях Китая наблюдается острая нехватка электроэнергии и закрываются энергоемкие предприятия. Это происходит из-за скачков цен на электричество, а также из-за того, что власти страны директивно снижают выбросы углекислого газа в рамках «зеленого перехода». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад японского финансового холдинга Nomura Holding.

Как выяснили эксперты, в целом почти половина провинций КНР страдает от недостатка энергии. Больше всех ощутили этот принудительный дефицит три ключевых для страны региона — Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун. На них приходится до трети ВВП Китая. По данным Nomura Holding, власти провинции Гуандун призывают жителей полагаться на естественное освещение, а также ограничивать использование кондиционеров после отключения электричества на некоторых заводах.

Yunnan Aluminium, крупный китайский производитель алюминия, сократил производство металла под давлением Пекина, требующего уменьшения выбросов. В Цзянсу, провинции близ Шанхая, закрыты сталелитейные заводы, в ряде городов провинции временно отключено уличное освещение. В Чжэцзяне было закрыто около 160 энергоемких компаний, включая текстильные фабрики. В провинции Ляонин на границе с КНДР 14 городов приняли решение об аварийном отключении электроэнергии.

Приостанавливали производство и поставщики комплектующих для Apple и Tesla на некоторых своих предприятиях в КНР, это подтверждает также и агентство Reuters. О временной остановке работы на своих предприятиях в Китае объявили производитель электронных компонентов для Apple Foxcon и поставляющая американской корпорации компоненты для наушников Concraft Holding. Сотрудничающая с Apple Unimicron Technology объявила об остановке производства на своих трех дочерних предприятиях в Китае с 26 сентября до 30 сентября. Наконец, китайские власти ограничивают энергопотребление и в пищевой промышленности. Так, в городе Тяньцзинь были временно отключены от питания дробилки сои, которые перерабатывают урожай в пищевые масла и корм для животных.

Снижение энергопотребления, по данным Nomura Holding и источников Reuters, обусловлено растущим спросом на электроэнергию и резкими скачками цен на уголь и газ, а также жесткими целями Пекина по сокращению выбросов, так называемой программой «чистого неба» сроком на 2022 г. — летнюю Олимпиаду в Пекине.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе общих прений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Пекин откажется от строительства новых угольных электростанций за рубежом. На предыдущей ГА ООН в сентябре 2020 г. Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен стать углеродно нейтральным к 2060 г., выйдя на пик по выбросам СО2 в 2030 г., после чего должно начаться сокращение эмиссии углекислого и других парниковых газов.

Ранее по теме: Топливо для Китая

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных