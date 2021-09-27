В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима
Власти Москвы усилят контроль за ношением масок в магазинах и заведениях общественного питания, заявил журналистам руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
«Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведется с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно», — сказал он (цитата по ТАСС).
За последние сутки в Москве выявили 3387 новых случаев коронавируса. Прирост заболеваемости вернулся на уровень конца июля. Общее количество заразившихся за время пандемии в столице достигло 1 624 377 человек. При этом умер в течение 24 часов 61 пациент с COVID-19, за весь период — 28 790.
23 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что решения о повторном введении в Москве ограничительных мер из-за коронавируса пока не принимались. 7 сентября мэр столицы Сергей Собянин заявил об отсутствии подобных планов, а 10 сентября он назвал эту меру нежелательной. Глава города отметил, что жить в режиме постоянных ограничений в связи с новыми возможными пиками заболеваемости невозможно. 1 августа Собянин рассказал, что главным фактором, учитываемым при принятии решений об ужесточении или смягчении коронавирусных ограничений в Москве, является заполняемость больничных коек.