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В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима

Ведомости

Власти Москвы усилят контроль за ношением масок в магазинах и заведениях общественного питания, заявил журналистам руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведется с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно», — сказал он (цитата по ТАСС).

За последние сутки в Москве выявили 3387 новых случаев коронавируса. Прирост заболеваемости вернулся на уровень конца июля. Общее количество заразившихся за время пандемии в столице достигло 1 624 377 человек. При этом умер в течение 24 часов 61 пациент с COVID-19, за весь период — 28 790.

23 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что решения о повторном введении в Москве ограничительных мер из-за коронавируса пока не принимались. 7 сентября мэр столицы Сергей Собянин заявил об отсутствии подобных планов, а 10 сентября он назвал эту меру нежелательной. Глава города отметил, что жить в режиме постоянных ограничений в связи с новыми возможными пиками заболеваемости невозможно. 1 августа Собянин рассказал, что главным фактором, учитываемым при принятии решений об ужесточении или смягчении коронавирусных ограничений в Москве, является заполняемость больничных коек. 

Ранее по теме: Песков оценил вероятность введения в Москве ограничений из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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