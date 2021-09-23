Песков оценил вероятность введения в Москве ограничений из-за коронавируса

Рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19 в Москве был зафиксирован 19 июня и составил 9120 новых случаев. После этого, 22 июня, Собянин объявил о введении новых ограничительных мер. В частности, он ввел временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Кроме того, с 28 июня заведения общественного питания разрешили посещать только людям, имеющим QR-код, который подтверждал факт прохождения вакцинации от коронавируса, наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позже трех дней назад, или перенесение COVID-19 в течение полугода. 19 июля требование о QR-кодах было отменено.