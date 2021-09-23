Песков оценил вероятность введения в Москве ограничений из-за коронавируса
На данный момент решения о повторном введении в Москве ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19 не принимались, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«На федеральном уровне, по крайней мере, в администрации президента, каких-то обсуждений на этот счет не ведется. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации. А главным образом — внимательно отслеживают главы регионов. Все-таки их особые полномочия эпидемиологические продолжают работать. Каждому региону виднее. Но, насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр, пока где-то каких-то решений не принималось», — сказал он.
За последние сутки в Москве зафиксировали рекордный с 31 июля прирост случаев коронавируса — 3445. Показатель увеличивается с 24 августа. Кроме того, в течение 24 часов от COVID-19 умерли 54 человека, что является максимумом с 4 сентября. Общее число жителей столицы, у которых за время пандемии обнаружили коронавирус, на сегодняшний день превышает 1,6 млн человек. Скончался 28 551 пациент.
7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии планов по введению новых ограничений в городе в связи с коронавирусом, а 10 сентября назвал эту меру нежелательной. Он отметил, что жить в режиме постоянных ограничений в связи с новыми возможными пиками заболеваемости невозможно. В то же время глава столицы допустил рост заражений коронавирусом в ближайшие месяцы.
Рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19 в Москве был зафиксирован 19 июня и составил 9120 новых случаев. После этого, 22 июня, Собянин объявил о введении новых ограничительных мер. В частности, он ввел временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Кроме того, с 28 июня заведения общественного питания разрешили посещать только людям, имеющим QR-код, который подтверждал факт прохождения вакцинации от коронавируса, наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позже трех дней назад, или перенесение COVID-19 в течение полугода. 19 июля требование о QR-кодах было отменено.
1 августа Собянин рассказал, что главным фактором, учитываемым при принятии решений об ужесточении или смягчении коронавирусных ограничений в Москве, является заполняемость больничных коек.