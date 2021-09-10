Собянин допустил подъем заболеваемости COVID-19 в ближайшие месяцы
В ближайшие месяцы в Москве возможен рост заболеваемости коронавирусом, однако переход к новым ограничениям неджелателен, заявил мэр стлицы Сергей Собянин. Запись его выступления опубликована в личном блоге.
«Не факт, что через несколько месяцев или через месяц у нас не начнется новый подъем (заболеваемости коронавирусом)», — сказал Собянин. В то же время он отметил невозможность для города жить в режиме постоянных ограничений в связи с новыми возможными пиками заболеваемости .
«Надо тогда превратить Москву в какой-то концлагерь, поставить посты военных на перекрестках, возле каждого подъезда по милиционеру, чтобы никто не выходил, ввести жёсткие штрафы. Это невозможно, потому что кроме медицинской истории есть еще экономическая», — добавил Собянин.
Накануне глава департамента здравоохранения Молсквы Алексей Хрипун допустил приход в город четвертой волны роста заболеваемости коронавируса и назвал ее вероятность «очень высокой». По его словам, московская система здравоохранения в течение предыдущих волн детально отработала алгоритм перестройки работы под рост заболеваемости, так что соответствующие больницы могут быть перепрофилированы в ближайшие сроки. Не менее быстро, по словам Хрипуна, московские медучреждения теперь могут возвращаться в плановый режим работы.
По данным оперштаба на 10 сентября, в Москве за сутки коронавирус подтвердился у 1566 человек. Еще 48 граждан с COVID-19 умерли. За всю пандемию в столице инфекцию выявили у 1 582 641 жителя. Скончались 27 935 человек.
Абсолютный рекорд суточной заболеваемости был установлен в столице летом, во время третьей волны, 19 июня — 9120 случаев, а смертности — 27 июня (114 человек). 28 июня в Москве и Подмосковье ввели систему обязательных QR-кодов, дававших право на посещение общепита только для вакцинированных и переболевших, однако уже 19 июля эта мера была отменена. Это решение было принято на фоне успешного хода вакцинации, которая стала обязательной для некоторых групп граждан.