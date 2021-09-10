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Собянин допустил подъем заболеваемости COVID-19 в ближайшие месяцы

Ведомости

В ближайшие месяцы в Москве возможен рост заболеваемости коронавирусом, однако переход к новым ограничениям неджелателен, заявил мэр стлицы Сергей Собянин. Запись его выступления опубликована в личном блоге.

«Не факт, что через несколько месяцев или через месяц у нас не начнется новый подъем (заболеваемости коронавирусом)», — сказал Собянин. В то же время он отметил невозможность для города жить в режиме постоянных ограничений в связи с новыми возможными пиками заболеваемости .

«Надо тогда превратить Москву в какой-то концлагерь, поставить посты военных на перекрестках, возле каждого подъезда по милиционеру, чтобы никто не выходил, ввести жёсткие штрафы. Это невозможно, потому что кроме медицинской истории есть еще экономическая», — добавил Собянин.

Накануне глава департамента здравоохранения Молсквы Алексей Хрипун допустил приход в город четвертой волны роста заболеваемости коронавируса и назвал ее вероятность «очень высокой». По его словам, московская система здравоохранения в течение предыдущих волн детально отработала алгоритм перестройки работы под рост заболеваемости, так что соответствующие больницы могут быть перепрофилированы в ближайшие сроки. Не менее быстро, по словам Хрипуна, московские медучреждения теперь могут возвращаться в плановый режим работы.

По данным оперштаба на 10 сентября, в Москве за сутки коронавирус подтвердился у 1566 человек. Еще 48 граждан с COVID-19 умерли. За всю пандемию в столице инфекцию выявили у 1 582 641 жителя. Скончались 27 935 человек.

Абсолютный рекорд суточной заболеваемости был установлен в столице летом, во время третьей волны, 19 июня — 9120 случаев, а смертности — 27 июня (114 человек). 28 июня в Москве и Подмосковье ввели систему обязательных QR-кодов, дававших право на посещение общепита только для вакцинированных и переболевших, однако уже 19 июля эта мера была отменена. Это решение было принято на фоне успешного хода вакцинации, которая стала обязательной для некоторых групп граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных