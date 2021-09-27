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В Самарской области введут QR-коды для входа в учреждения культуры и фитнес-центры

Ведомости

Жителей Самарской области будут допускать в культурно-досуговые учреждения и фитнес-центры только по QR-кодам, подтверждающим прохождение вакцинации от коронавируса, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров на своей странице в Instagram.

«Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации. Для организации процесса даем две недели на подготовку. Поручил коллегам также провести встречу с представителями заведений общепита и выработать дополнительные меры. Сейчас их работа ограничена с 21:00 до 6:00, если заняты более 50% посадочных мест», — написал он.

Кроме того, Азаров поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима — особенно в общественном транспорте и торговых центрах. Также со следующей недели главы муниципалитетов региона рассмотрят целесообразность перевода на дистанционное обучение школьников 6-10 классов, отметил губернатор.

Самарская область входит в топ-5 регионов России по суточному приросту заражений коронавирусом. С 14 сентября количество выявляемых в регионе случаев заболеваемости COVID-19 ежедневно обновляет рекорд. Сегодня инфекция подтвердилась у 581 жителя. Общее количество заражений за время пандемии достигло 103 451. В целом от COVID-19 умерли 3808 человек в области. 

Ранее по теме: В Самарской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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