В Самарской области введут QR-коды для входа в учреждения культуры и фитнес-центры
Жителей Самарской области будут допускать в культурно-досуговые учреждения и фитнес-центры только по QR-кодам, подтверждающим прохождение вакцинации от коронавируса, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров на своей странице в Instagram.
«Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации. Для организации процесса даем две недели на подготовку. Поручил коллегам также провести встречу с представителями заведений общепита и выработать дополнительные меры. Сейчас их работа ограничена с 21:00 до 6:00, если заняты более 50% посадочных мест», — написал он.
Кроме того, Азаров поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима — особенно в общественном транспорте и торговых центрах. Также со следующей недели главы муниципалитетов региона рассмотрят целесообразность перевода на дистанционное обучение школьников 6-10 классов, отметил губернатор.
Самарская область входит в топ-5 регионов России по суточному приросту заражений коронавирусом. С 14 сентября количество выявляемых в регионе случаев заболеваемости COVID-19 ежедневно обновляет рекорд. Сегодня инфекция подтвердилась у 581 жителя. Общее количество заражений за время пандемии достигло 103 451. В целом от COVID-19 умерли 3808 человек в области.