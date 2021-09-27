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Путин поручил создать в России шоу «Учитель года»

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил запустить с 2022 г. телевизионное шоу «Учитель года» и транслировать его на общедоступном канале. Перечень поручений, данных главой государства по итогам заседания президиума государственного совета, состоявшегося 25 августа, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с комиссией государственного совета РФ по направлению «Образование» обеспечить, начиная с 2022 года, широкое информационное освещение всероссийского конкурса «Учитель года России», в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета», — говорится в поручении.

Срок исполнения поручения — 1 июля 2022 г. Кроме того, промежуточный доклад нужно будет представить президенту до 30 декабря этого года.

Также Путин поручил до 1 июля 2022 г. изменить подход к проведению конкурсов профессионального мастерства для учителей и представителей руководства школ. Так, необходимо увеличить количество получателей премий, привлечь к проведению подобных мероприятий общественность и профессиональное сообщество, а также обеспечить широкое информационное освещение данных событий.  

Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится в стране ежегодно Минобрнауки, Общероссийским профсоюзом образования и «Учительской газетой». Целью мероприятия является выявление, поддержка и поощрение школьных учителей, распространение их педагогического опыта и повышение престижа данной профессии.

В конце марта Путин предложил проводить конкурс в формате реалити-шоу длиною в год. 1 мая он поручил Минпросвещения совместно с организацией «Россия — страна возможностей» подготовить новую концепцию проведения «Учителя года».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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