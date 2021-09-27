Путин поручил создать в России шоу «Учитель года»

«Правительству РФ совместно с комиссией государственного совета РФ по направлению «Образование» обеспечить, начиная с 2022 года, широкое информационное освещение всероссийского конкурса «Учитель года России», в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета», — говорится в поручении.