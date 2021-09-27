Путин поручил рассмотреть вопрос регулирования детского контента в интернете
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос регулирования оборота информационной продукции для детей в интернете, следует из перечня поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, которое состоялось 25 августа.
«(Рассмотреть вопрос. — Ред.) об установлении государственного регулирования оборота информационной продукции для детей, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети интернет», — сообщается в указе. Доложить о выполнении поручения необходимо до 1 марта 2022 г.
Помимо этого, глава государства поручил обеспечить использование исключительно государственных информационных систем в сфере электронного и дистанционного образования в России с 2023 г.
«Внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... применение с 1 января 2023 г. исключительно государственных информационных систем (ресурсов) при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сопряженных с обработкой персональных данных обучающихся», — говорится в указе главы государства.
Поручения даны правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению «Образование».