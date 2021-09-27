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Путин поручил рассмотреть вопрос регулирования детского контента в интернете

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос регулирования оборота информационной продукции для детей в интернете, следует из перечня поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, которое состоялось 25 августа.

«(Рассмотреть вопрос. — Ред.) об установлении государственного регулирования оборота информационной продукции для детей, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети интернет», — сообщается в указе. Доложить о выполнении поручения необходимо до 1 марта 2022 г.

Помимо этого, глава государства поручил обеспечить использование исключительно государственных информационных систем в сфере электронного и дистанционного образования в России с 2023 г.

«Внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... применение с 1 января 2023 г. исключительно государственных информационных систем (ресурсов) при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сопряженных с обработкой персональных данных обучающихся», — говорится в указе главы государства.

Поручения даны правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению «Образование».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных