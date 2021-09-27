Путин поручил рассмотреть вопрос регулирования детского контента в интернете

«Внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... применение с 1 января 2023 г. исключительно государственных информационных систем (ресурсов) при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сопряженных с обработкой персональных данных обучающихся», — говорится в указе главы государства.