Медведев рассказал о кибератаках на серверы ЦИК из США
Во время проведения выборов в России на серверы ЦИК совершалось огромное количество кибератак, примерно 50% из которых происходили из США, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.
«Во время проведения этих трехдневных выборов на серверы Центральной избирательной комиссии было совершено огромное количество атак. По данным министерства цифрового развития, приблизительно 50% этих атак происходило из Соединенных Штатов Америки. Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборку?», — сказал Медведев.
Кроме того, замглавы Совбеза отметил, что «цифровые гиганты поднадоели всем, в том числе США».
«Как мне представляется, цифровые гиганты в этом смысле поднадоели всем, в том числе США. Ведь деятельность всех этих цифровых гигантов зачастую подчиняется только их корпоративным правилам. Вот они для себя их приняли и по этим правилам принимают свои решения: кого-то милуют, кого-то казнят», — сказал Медведев.
В качестве примера таких действий он назвал блокировку социальных сетей бывшего президента США Дональда Трампа. Twitter навечно заблокировал Трампа в начале 2021 г. после того, как 6 января его сторонники штурмовали Капитолий и прервали заседание по утверждению Джо Байдена на пост президента США. В результате стычки погибли 5 человек. Руководство социальной сети посчитало, что именно Трамп в своих публикациях призвал граждан к насилию. Наряду с Twitter аккаунт бывшего американского лидера заблокировал Facebook. YouTube-канал экс-главы государства получил предупреждение.
Выборы в России прошли в период с 17 по 19 сентября. 24 сентября ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму. В итоге «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 мандатов. По одному — «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста. Пять мандатов также получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.