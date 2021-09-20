Памфилова назвала прошедшие выборы самыми сложными за время работы в ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала прошедшие выборы депутатов Госдумы VIII созыва самыми сложными за время своей работы в ЦИК. Об этом она рассказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в режиме видеоконференции.
«Если сравнивать с аналогичной кампанией 2016 г., то она настолько отличается. Во-первых, я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайнее мере, пока я работаю. Самой сложной показалась. Наверное, это связано не только с тем, что такая федеральная кампания проходит в период пандемии. Необходимо было определить три дня голосования, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность. Сложной она еще была потому, что беспрецедентные были атаки, было огромное, беспрецедентное желание снести наши выборы, дискредитировать их. Сегодня обсуждали с коллегами — такого уровня напора на наши все ресурсы цифровые не было никогда. Я хочу сказать, что системы выдержали, и поблагодарить сотрудников, которые это обеспечили», — сказала Памфилова.
Прошедшие выборы в Госдуму сопровождались беспрецедентными атаками на избирательную систему, но нарушений, по словам председателя ЦИК, стало меньше. «Несмотря на то что жалоб и обращений стало меньше, все они становятся известными. Ничего невозможно скрыть», — отметила Памфилова, добавив, что на выборах работало почти полмиллиона наблюдателей.
По ее словам, за случаями «осознанных» нарушений должна следовать неотвратимость наказания, чтобы «впредь никому неповадно было это сделать, потому что это бьет по репутации страны», а в случае выявления нарушений необходимо «нещадно отменять выборы» на затронутых участках.
Памфилова добавила, что уровень прозрачности позволил осуществлять тотальный контроль за тем, как проходят выборы. «Это существенный рывок вперед», — заявила председатель ЦИК.
В начале встречи Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми, где 18-летний студент убил восемь человек. «Разделяю эту скорбь. У нас тоже за эти три дня есть потери. Наша коллега, член избирательной комиссии, 42 года, трое детей, умерла от сердечного приступа. То есть кампания эта далась нелегко», — рассказала президенту Памфилова.
Ранее Памфилова назвала выборы состоявшимися. Согласно данным ЦИК, после обработки 99% протоколов УИК лидирует «Единая Россия» (49,82% голосов). Второе место у КПРФ — 19%, на третьей строчке — ЛДПР с 7,49%. Пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия — За правду» (7,42%), а также партии «Новые люди» (5,35%). По предварительным результатам голосования, явка составила 51,68%. Окончательные итоги голосования ЦИК обещает подвести 24 сентября.