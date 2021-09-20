Памфилова назвала прошедшие выборы самыми сложными за время работы в ЦИК

«Если сравнивать с аналогичной кампанией 2016 г., то она настолько отличается. Во-первых, я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайнее мере, пока я работаю. Самой сложной показалась. Наверное, это связано не только с тем, что такая федеральная кампания проходит в период пандемии. Необходимо было определить три дня голосования, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность. Сложной она еще была потому, что беспрецедентные были атаки, было огромное, беспрецедентное желание снести наши выборы, дискредитировать их. Сегодня обсуждали с коллегами — такого уровня напора на наши все ресурсы цифровые не было никогда. Я хочу сказать, что системы выдержали, и поблагодарить сотрудников, которые это обеспечили», — сказала Памфилова.