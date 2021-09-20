Путин назвал стрельбу в Перми огромной трагедией для всей страны
Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете является огромной бедой не только для семей погибших, но и для всей страны, заявил президент России Владимир Путин в начале встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.
«Начать хочу со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно, когда речь идет о молодых, только что начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда, и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам российского лидера, правоохранительные органы сделают все необходимое для расследования этого преступления и выяснения причин случившегося. Региональные и федеральные власти, в свою очередь, предпримут все необходимые действия для поддержки пострадавших и семей погибших, отметил он.
В правительстве Пермского края ранее сообщили, что семьи погибших при стрельбе в университете получат по 1 млн руб. Пострадавшие – по 500 тыс. руб. Люди, получившие травмы, получат по 100 тыс. руб.
Стрельба на территории кампуса ПГНИУ произошла около 11:00 по местному времени (9:00 мск). Позже нападавшего задержали. По данным Следственного комитета (СК) России, в результате нападения погибли восемь человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В связи с происшествием вторник, 21 сентября, объявлен днем траура в Прикамье, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям власти рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи. В учебных заведениях Пермского края после стрельбы в вузе отменены занятия.