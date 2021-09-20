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Путин поблагодарил граждан за активную явку на выборах

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой выразил благодарность гражданам за доверие и за активную жизненную позицию, продемонстрированную во время выборов.

«Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России. Поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию. Действительно, 51% явки, выше 51% — это намного больше, чем 47% с небольшим на прошлых выборах», — сказа Путин.

Он отметил, что высокая явка говорит о том, что люди «ответственно подходят к формированию высшего представительного органа власти страны — Государственной думы». Он подчеркнул, что от работы нижней палаты парламента зависят стабильность в стране и процветание России.

Ранее Памфилова заявила, что выборы в Госдуму состоялись. По предварительным результатам голосования, явка составила 51,68%. 

Согласно данным ЦИК, после обработки 99% протоколов УИК лидирует «Единая Россия» (49,82% голосов). Второе место у КПРФ — 19%, на третьей строчке — ЛДПР с 7,49%. Пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия — За правду» (7,42%), а также партии «Новые люди» (5,35%).

Ранее по теме: В ЦИК назвали предположительное количество партий в Госдуме нового созыва

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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