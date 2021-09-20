Путин поблагодарил граждан за активную явку на выборах
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой выразил благодарность гражданам за доверие и за активную жизненную позицию, продемонстрированную во время выборов.
«Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России. Поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию. Действительно, 51% явки, выше 51% — это намного больше, чем 47% с небольшим на прошлых выборах», — сказа Путин.
Он отметил, что высокая явка говорит о том, что люди «ответственно подходят к формированию высшего представительного органа власти страны — Государственной думы». Он подчеркнул, что от работы нижней палаты парламента зависят стабильность в стране и процветание России.
Ранее Памфилова заявила, что выборы в Госдуму состоялись. По предварительным результатам голосования, явка составила 51,68%.
Согласно данным ЦИК, после обработки 99% протоколов УИК лидирует «Единая Россия» (49,82% голосов). Второе место у КПРФ — 19%, на третьей строчке — ЛДПР с 7,49%. Пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия — За правду» (7,42%), а также партии «Новые люди» (5,35%).