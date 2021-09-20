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В ЦИК назвали предположительное количество партий в Госдуме нового созыва

Ведомости

Выборы в Госдуму состоялись, по предварительным результатам голосования, в нижнюю палату нового созыва проходят пять политических партий, заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Трансляция заседания ЦИК велась на сайте комиссии.

«Выборы состоялись. Явка, сейчас до конца не подведены итоги, явка 51,68%. Проходят не четыре, как с 1990-го какого-то там года было, а пять парламентских партий. Более того, помимо пяти самовыдвиженцев еще будут представители трех партий в личном качестве», — сказала Памфилова. По ее словам, правящая «Единая Россия» сохранила конституционное большинство, но «немного ухудшила» свой результат.

«В общей сложности в Думе будет представительство восьми партий — пяти парламентских и трех непарламентских. Это самое большое отличие кампании», — отметила председатель ЦИК, назвав такие результаты «расширением политического разнообразия».

Окончательные итоги голосования ЦИК обещает подвести в пятницу, 24 сентября.

Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 99% протоколов УИК. По ним лидирует «Единая Россия» (49,82% голосов). Второе место у КПРФ — 19%, на третьей строчке — ЛДПР с 7,49%. Пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия — За правду» (7,42%), а также партии «Новые люди» (5,35%).

Участвовавшие в голосовании «Яблоко», «Партия роста», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и другие партии не прошли барьер. Однако в ряде одномандатных округов победили представители «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы», а также пятеро самовыдвиженцев.

Ранее по теме: КПРФ не признает результаты электронного голосования в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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