В ЦИК назвали предположительное количество партий в Госдуме нового созыва

«Выборы состоялись. Явка, сейчас до конца не подведены итоги, явка 51,68%. Проходят не четыре, как с 1990-го какого-то там года было, а пять парламентских партий. Более того, помимо пяти самовыдвиженцев еще будут представители трех партий в личном качестве», — сказала Памфилова. По ее словам, правящая «Единая Россия» сохранила конституционное большинство, но «немного ухудшила» свой результат.