В ЦИК назвали предположительное количество партий в Госдуме нового созыва
Выборы в Госдуму состоялись, по предварительным результатам голосования, в нижнюю палату нового созыва проходят пять политических партий, заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Трансляция заседания ЦИК велась на сайте комиссии.
«Выборы состоялись. Явка, сейчас до конца не подведены итоги, явка 51,68%. Проходят не четыре, как с 1990-го какого-то там года было, а пять парламентских партий. Более того, помимо пяти самовыдвиженцев еще будут представители трех партий в личном качестве», — сказала Памфилова. По ее словам, правящая «Единая Россия» сохранила конституционное большинство, но «немного ухудшила» свой результат.
«В общей сложности в Думе будет представительство восьми партий — пяти парламентских и трех непарламентских. Это самое большое отличие кампании», — отметила председатель ЦИК, назвав такие результаты «расширением политического разнообразия».
Окончательные итоги голосования ЦИК обещает подвести в пятницу, 24 сентября.
Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 99% протоколов УИК. По ним лидирует «Единая Россия» (49,82% голосов). Второе место у КПРФ — 19%, на третьей строчке — ЛДПР с 7,49%. Пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия — За правду» (7,42%), а также партии «Новые люди» (5,35%).
Участвовавшие в голосовании «Яблоко», «Партия роста», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и другие партии не прошли барьер. Однако в ряде одномандатных округов победили представители «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы», а также пятеро самовыдвиженцев.