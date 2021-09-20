КПРФ не признает результаты электронного голосования в Москве

«КПРФ продолжает изучать итоги выборов по всей стране. Но очевидно, что мы не признаем итоги электронного голосования в Москве. А учитывая такую ситуацию в столице, встаёт вопрос и о выборах в целом», — сказал Новиков. По его словам, партия в этой связи будет работать по нескольким направлением, не исключая и уличную активность, «чтобы люди могли высказать свою позицию».