КПРФ не признает результаты электронного голосования в Москве
КПРФ не признает результаты электронного голосования в Москве, партия будет подавать жалобы на результаты в суд, добиваться изменений в законе и не исключает уличных мероприятий в ряде регионов. Об этом сообщил «Ведомостям» заместитель председателя ЦК партии Дмитрий Новиков.
«КПРФ продолжает изучать итоги выборов по всей стране. Но очевидно, что мы не признаем итоги электронного голосования в Москве. А учитывая такую ситуацию в столице, встаёт вопрос и о выборах в целом», — сказал Новиков. По его словам, партия в этой связи будет работать по нескольким направлением, не исключая и уличную активность, «чтобы люди могли высказать свою позицию».
Кроме того, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции призвал всех сторонников партии «защищать результаты выборов, как подольские курсанты защищали Москву», передает «Интерфакс».
В целом по России на основании проверки 90% протоколов правящая партия «Единая Россия» набирает 49,66% голосов. КПРФ набирает 19,56%, ЛДПР — 7,51%, «Справедливая Россия» — 7,38% и «Новые люди» — 5,33%. Последняя, таким образом, имеет шансы стать пятой парламентской партией. В Кремле уже оценили предварительные результаты голосования как честные и конкурентные.