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КПРФ не признает результаты электронного голосования в Москве

Ведомости

КПРФ не признает результаты электронного голосования в Москве, партия будет подавать жалобы на результаты в суд, добиваться изменений в законе и не исключает уличных мероприятий в ряде регионов. Об этом сообщил «Ведомостям» заместитель председателя ЦК партии Дмитрий Новиков.

«КПРФ продолжает изучать итоги выборов по всей стране. Но очевидно, что мы не признаем итоги электронного голосования в Москве. А учитывая такую ситуацию в столице, встаёт вопрос и о выборах в целом», — сказал Новиков. По его словам, партия в этой связи будет работать по нескольким направлением, не исключая и уличную активность, «чтобы люди могли высказать свою позицию».

Кроме того, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции призвал всех сторонников партии «защищать результаты выборов, как подольские курсанты защищали Москву», передает «Интерфакс».

В целом по России на основании проверки 90% протоколов правящая партия «Единая Россия» набирает 49,66% голосов. КПРФ набирает 19,56%, ЛДПР — 7,51%, «Справедливая Россия» — 7,38% и «Новые люди» — 5,33%. Последняя, таким образом, имеет шансы стать пятой парламентской партией. В Кремле уже оценили предварительные результаты голосования как честные и конкурентные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных