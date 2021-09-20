Песков оценил прошедшие выборы в Госдуму

Песков также прокомментировал информацию о том, что КПРФ обошла «Единую Россию» в Ненецком автономном округе (НАО) и Якутии, исключив изменение отношения к этим регионам в Кремле из-за низких результатов правящей партии. «Безусловно никакой здесь нет обусловленности выборов и уровня поддержки региона. Об этом не может быть и речи. В данном случае все регионы на общих основаниях получают поддержку из федерального центра», — сказал Песков.