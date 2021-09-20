Песков оценил прошедшие выборы в Госдуму
В Кремле заметили рост результатов КПРФ по предварительным данным голосования в Госдуму, а также «позитивное» выступление других партий, однако считают главным предпочтением избирателей «Единую Россию». Об том заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно компартия улучшила свои результаты. Новые партии, которые также выступили весьма и весьма позитивно. Выборы они поэтому и выборы, избиратели высказывают свои предпочтения. Мы видим все-таки, что главное предпочтение избирателей – это "Единая Россия", правящая партия», — сказал Песков. По его словам, последние данные «лишний раз» показывают «конкурентность состоявшихся выборов».
«Для президента [России Владимира Путина] безусловно главным было и остается конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов. В этом плане конечно мы оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс», — сказал пресс-секретарь.
Песков также прокомментировал информацию о том, что КПРФ обошла «Единую Россию» в Ненецком автономном округе (НАО) и Якутии, исключив изменение отношения к этим регионам в Кремле из-за низких результатов правящей партии. «Безусловно никакой здесь нет обусловленности выборов и уровня поддержки региона. Об этом не может быть и речи. В данном случае все регионы на общих основаниях получают поддержку из федерального центра», — сказал Песков.
По последним данным, на основании проверки 90% протоколов «Единая Россия» набирает 49,66% голосов. КПРФ набирает 19,56%, ЛДПР — 7,51%, «Справедливая Россия» — 7,38% и «Новые люди» — 5,33%. Последняя, таким образом, имеет шансы стать пятой парламентской партией.
В то же время КПРФ, «Яблоко» и СР сообщили о зафиксированных ими нарушениях, а председатель ЦИК Элла Памфилова распорядилась уволить глав ТИК в Ставропольском крае и еще нескольких регионов из-за нарушений, а также передать документы о них в правоохранительные органы. В «Единой России» завили о новой системе вброса «фейков» о нарушениях, писал РБК. Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по всем фактам нарушений на выборах.