Бастрыкин поручил проверить все сообщения о нарушениях на выборах

Ранее сегодня председатель Центризбиркома Элла Памфилова поручила уволить главу ТИК в Ставропольском крае из-за выявленных нарушений. Кроме того, в связи с нарушениями уволены несколько председателей участковых комиссий в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях. Всего, по данным ИК, на утро 20 сентября на 45 участках в 14 регионах признаны недействительными 7465 бюллетеней.