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Бастрыкин поручил проверить все сообщения о нарушениях на выборах

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по всем фактам нарушений на выборах, сообщения о которых были переданы из МВД. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Согласно его требованию, внимание сотрудники СК должны будут обратить только на те сообщения о нарушениях, которые им передали работники МВД. «В ряде региональных следственных управлений уже начаты доследственные проверки», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сегодня председатель Центризбиркома Элла Памфилова поручила уволить главу ТИК в Ставропольском крае из-за выявленных нарушений. Кроме того, в связи с нарушениями уволены несколько председателей участковых комиссий в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях. Всего, по данным ИК, на утро 20 сентября на 45 участках в 14 регионах признаны недействительными 7465 бюллетеней.

О нарушениях также сообщили и участвующие в выборах партии, писал РБК. КПРФ рассказала о подвозе избирателей, «каруселях» и расположении урн вне видимости камер наблюдения, не назвав число нарушений. В «Справедливой России» сообщили о примерно 2000 случаев нарушений. «Яблоко» сообщило о случаях в Подмосковье. Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил изданию, что мониторинговая система партии зафиксировала новую систему вброса «фейков» о нарушениях.

По последним данным, на основании проверки 90% протоколов «Единая Россия» набирает 49,66% голосов. КПРФ набирает 19,56%, ЛДПР — 7,51%, «Справедливая Россия» — 7,38% и «Новые люди» — 5,33%. Последняя, таким образом, имеет шансы стать пятой парламентской партией.

Ранее по теме: «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после обработки 80% бюллетеней

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных