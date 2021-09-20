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«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после обработки 80% бюллетеней

Ведомости

Партия «Единая Россия» получила 49,42% голосов после обработки 80,1% бюллетеней на выборах депутатов Госдумы, говорится на сайте Центральной избирательной комиссии. Голосование прошло с 17 по 19 сентября.

На втором месте КПРФ – партия получила 19,82% голосов, на третьем месте – ЛДПР с показателем в 7,55% голосов, на четвертом – «Справедливая Россия – За правду», которая получила 7,37% голосов. Барьер в 5% для прохождения в Госдуму также прошла партия «Новые люди» — она получила 5,37%.

17 сентября в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы прошли в единый день голосования, который в этом году выпал на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно было, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.

Ранее по теме: Как прошло трехдневное голосование на выборах в Госдуму

Вместе с выборами в Госдуму в некоторых регионах прошли выборы в региональные и местные органы власти. Так, в этом году на прямых выборах будут избраны главы девяти регионов и депутаты 39 региональных парламентов. В 11 регионах также прошли выборы депутатов муниципалитетов.

ЦИК также представила результаты электронного голосования по шести регионам, кроме Москвы, — Севастополю, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областям. По их данным, пятипроцентный барьер преодолевают те же пять партий, причем результат голосования за партию власти выше, чем по предварительным данным голосования по федеральному округу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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