«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после обработки 80% бюллетеней
Партия «Единая Россия» получила 49,42% голосов после обработки 80,1% бюллетеней на выборах депутатов Госдумы, говорится на сайте Центральной избирательной комиссии. Голосование прошло с 17 по 19 сентября.
На втором месте КПРФ – партия получила 19,82% голосов, на третьем месте – ЛДПР с показателем в 7,55% голосов, на четвертом – «Справедливая Россия – За правду», которая получила 7,37% голосов. Барьер в 5% для прохождения в Госдуму также прошла партия «Новые люди» — она получила 5,37%.
17 сентября в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы прошли в единый день голосования, который в этом году выпал на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно было, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.
Вместе с выборами в Госдуму в некоторых регионах прошли выборы в региональные и местные органы власти. Так, в этом году на прямых выборах будут избраны главы девяти регионов и депутаты 39 региональных парламентов. В 11 регионах также прошли выборы депутатов муниципалитетов.
ЦИК также представила результаты электронного голосования по шести регионам, кроме Москвы, — Севастополю, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областям. По их данным, пятипроцентный барьер преодолевают те же пять партий, причем результат голосования за партию власти выше, чем по предварительным данным голосования по федеральному округу.