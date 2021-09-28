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В Перми при обрушении надземного пешеходного перехода погибли люди

Ведомости

Надземный пешеходный переход обрушился на 50 км дороги Р 242 Пермь-Екатеринбург на два автомобиля, сообщило главное управление МЧС по Пермскому краю. В результате погибли два человека – водители.

«В 02.30 (мск) 28 сентября 2021 г. в оперативную дежурную смену центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение об обрушения пешеходного перехода на 50 км автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург на самосвал МАН и автомобиль Газель», — говорится в сообщении.

ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД, что водители грузовика и газели скончались на месте от полученных травм. По предварительной информации, водитель грузовика не опустил кузов и задел надземный переход, из-за чего тот упал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных