В Перми при обрушении надземного пешеходного перехода погибли люди
Надземный пешеходный переход обрушился на 50 км дороги Р 242 Пермь-Екатеринбург на два автомобиля, сообщило главное управление МЧС по Пермскому краю. В результате погибли два человека – водители.
«В 02.30 (мск) 28 сентября 2021 г. в оперативную дежурную смену центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение об обрушения пешеходного перехода на 50 км автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург на самосвал МАН и автомобиль Газель», — говорится в сообщении.
ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД, что водители грузовика и газели скончались на месте от полученных травм. По предварительной информации, водитель грузовика не опустил кузов и задел надземный переход, из-за чего тот упал.