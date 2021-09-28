ФСБ раскрыла 29 подпольных оружейных мастерских

«Пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию», — сообщила ФСБ (цитата по «РИА Новости»).