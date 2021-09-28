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ФСБ раскрыла 29 подпольных оружейных мастерских

Ведомости

Федеральная служба безопасности задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах, были раскрыты 29 подпольных мастерских, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию», — сообщила ФСБ (цитата по «РИА Новости»).

Силовики обнаружили нелегальных оружейников в Москве, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях.

В ходе обысков было изъято 149 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства. В частности, силовики обнаружили семь автоматов («АК-74», «АКС-74У», «АК-103»), девять пистолетов-пулеметов («Кедр», «ППС», «ППШ»), более 27 кг взрывчатых веществ, шесть ручных гранат («Ф-1», «РГД-5»), 24 взрывателя и детонатора, более 12 000 патронов различного калибра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных