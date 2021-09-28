ФСБ раскрыла 29 подпольных оружейных мастерских
Федеральная служба безопасности задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах, были раскрыты 29 подпольных мастерских, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«Пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию», — сообщила ФСБ (цитата по «РИА Новости»).
Силовики обнаружили нелегальных оружейников в Москве, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях.
В ходе обысков было изъято 149 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства. В частности, силовики обнаружили семь автоматов («АК-74», «АКС-74У», «АК-103»), девять пистолетов-пулеметов («Кедр», «ППС», «ППШ»), более 27 кг взрывчатых веществ, шесть ручных гранат («Ф-1», «РГД-5»), 24 взрывателя и детонатора, более 12 000 патронов различного калибра.